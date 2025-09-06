La catedral acoge este domingo una misa de acción de gracias por el episcopado de Jesús Catalá en Málaga

Jesús Catalá ha ejercido durante 17 años como pastor de la iglesia diocesana. - DIÓCESIS DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este próximo domingo, 7 de septiembre, la Diócesis de Málaga se reunirá en torno a la figura de su obispo administrador apostólico, monseñor Jesús Catalá, para dar gracias por los 17 años en que ha ejercido como pastor de la iglesia diocesana. Cabe recordar que próximamente José Antonio Satué tomará posesión como nuevo obispo de Málaga en sustitución de Catalá.

Según han informado en un comunicado, la eucaristía de acción de gracias por Catalá va a comenzar a las 20.00 horas en la catedral después del ejercicio de la novena a Santa María de la Victoria prevista para las 19.30 horas.

La ceremonia se puede seguir en directo por el canal de YouTube de la catedral de Málaga: https://www.youtube.com/@CatedraldeMalaga/streams y el vídeo permanecerá posteriormente colgado en dicho canal.