CCOO-A dice que los trabajadores quieren sumarse a la transformación y que "no se nos dé con el cambio en la cabeza"

HUMILLADERO (MÁLAGA), 31 Ene.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha dicho que los trabajadores quieren "gobernar el cambio y gobernar el momento para que podamos también subirnos a ese carro de la transformación, a ese cambio del desarrollo, sin que nos dejen atrás" y ha considerado que es momento de decirle a todos los gobiernos y a los empresarios "nuestras reivindicaciones para que no nos dejen tirados en la cuneta".

"Porque los trabajadores no queremos oponernos a los cambios, no queremos decir que no entre la tecnología, ni que el coche eléctrico pueda ser el futuro o que las placas solares puedan estar en los tejados de todas nuestras casas. Queremos que eso esté, lo que queremos es que no se nos dé con el cambio en la cabeza", ha asegurado López, que ha participado en una asamblea en Humilladero (Málaga) para plantear retos sindicales.

Ha abogado por "engrasar bien la maquinaria y rearmar al sindicato" para que los trabajadores "compartamos el momento político, social y económico que estamos viviendo", con una inflación, en la que, ha dicho, "es verdad que la crisis y la guerra han podido afectar a determinados productos, pero a todos no. Lo que hay detrás se llama especulación, porque algunas empresas han querido subir los precios para que los trabajadores paguemos nuevamente una especie de crisis creada para no subir los salarios".

"Y en medio de todo esto aparece también un juego y un actor que empieza a jugar a confundir a la ciudadanía y que habla de patriotismo, de un andalucismo barato, porque en estos pueblos sabemos perfectamente bien lo que fue la pelea por conquistar nuestra autonomía; que juegan a confundir a la gente para que no se preocupe de lo importante y se distraiga con cosas que no son las cosas que nos interesan a los trabajadores", ha lamentado.

Ha criticado que, mientras "hay los que juegan a confundirnos y a distraernos con banderas", a los trabajadores "lo que nos interesa es tener un empleo, tener un salario, una escuela pública, carreteras dignas, que si nos ponemos malos venga la ambulancia y si somos viejecitos o tenemos dependencia, nos den un trato justo al final de nuestras vidas, y que al final podamos vivir dignamente con nuestra pensión".

López ha señalado que los trabajadores "nos enfrentamos al problema con la sequía, tenemos que ver cómo le damos una vuelta a la energía, porque ya no se puede contaminar tanto; y a ver las transformaciones sociales cómo las utilizamos en beneficio del conjunto, no para que uno saquen el beneficio y los demás vayamos siempre por detrás y estando perjudicados".

Por eso, ha apelado a los trabajadores a "leer bien el momento en el que nos encontramos y a seguir organizándolos en las empresas y en los pueblos" ante estos cambios.

Ha dicho al Gobierno de España, "que ha hecho muchas cosas y bien", que "quedan otras pendientes y hay que seguir avanzando, por ejemplo en subir el Salario Mínimo Interprofesional". También ha considerado que hay que seguir revalorizando las pensiones.

Asimismo, ha reivindicado "trabajos buenos y de calidad, bien pagados", apuntando que con la reforma laboral el Gobierno de España "va en la buena línea, pero que hay que seguir dando paso", recordando que "lo que estamos pidiendo es que proteja todavía más el empleo y que proteja los fijos discontinuos, que proteja que el despido en este país no sea gratis y fácil". También ha apostado por abordar el contrato a tiempo parcial, "que es un nicho de fraude".

También se ha referido a la protección a personas desempleadas y a las peonadas, apuntando que "hay gente diciendo peonadas cero. Este sería el gran error de los trabajadores, queremos que se reduzcan las peonadas y que haya planes de empleo complementarios para que la gente pueda cumplir sus obligaciones, pero el día que nos las quiten, llegará un gobierno, hará un decreto y como no habrá algo que vincule al trabajo, si te he visto no me acuerdo".

"Por eso tenemos que decir que sí, que peonadas, aunque se reduzcan a la mínima expresión, aunque sean dos, y que busquen planes de empleo para que la gente pueda trabajar. Anda que no hay trabajo en los pueblos, que se nos caen las escuelas a cachitos, que tenemos las calles levantadas y que no tenemos vivienda pública", ha manifestado.

También ha dicho que CCOO-A quiere "hablar del dinero de Europa", que, ha asegurado, "está muy bien y eso se lo están llevando las empresas", por lo que ha recordado que el sindicato está pidiendo "a las empresas que suban los salarios".