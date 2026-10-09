CCOO Málaga homenajea a Maricarmen y asegura que el problema de la vivienda "es de todos y todas"

Minuto de silencio en recuerdo de Maricarmen en la entrada de la sede sindical de CCOO en Málaga. - CCOO MÁLAGA

MÁLAGA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO Málaga ha guardado este viernes unos minutos de silencio en la entrada de su sede sindical en recuerdo de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada hace dos semanas de su casa, fallecida este pasado miércoles. Al mismo tiempo, el sindicato ha anunciado que registrará formalmente la convocatoria de huelga general para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, ante una situación, afirma el sindicato, que "nos afecta a todos y todas".

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha destacado tras el acto "la trascendencia social e institucional de Maricarmen", poniendo de relieve que su caso ha puesto en primera línea la problemática habitacional del debate político nacional.

"Ha sido ella la detonante de poner sobre la mesa del conjunto de la sociedad el gran problema de los alquileres, de la vivienda, de la compra que sufren personas inmigrantes, que sufren personas menores de 35 años fundamentalmente", ha afirmado Cubillo.

En ese sentido, la organización sindical ha vinculado "la inacción de las administraciones públicas" con la precariedad que padece la clase trabajadora. Asimismo, CCOO ha afeado a las comunidades autónomas y ayuntamientos sus políticas en materia de vivienda.

Por su parte, CCOO Málaga ha ratificado que convocará formalmente una huelga general durante la próxima semana para exigir soluciones estructurales a las administraciones públicas.

La organización ha advertido de que mantendrá la movilización en la calle "hasta garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad efectiva para toda la sociedad, independientemente de su edad, origen o condición económica".

Asimismo, el dirigente sindical ha equiparado "la valentía" de Maricarmen Abascal con la de Ana Orantes hace más de 20 años al visibilizar los problemas de violencia machista y mover los resortes legislativos del país.

Cubillo ha remarcado que "dos mujeres luchadoras han pagado con su vida al final luchando y reivindicando los derechos de las mujeres Ana Orantes contra la violencia machista, los derechos de la vivienda de la compañera Maricarmen".