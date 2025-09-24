CCOO reclama políticas que mejoren el acceso de los jóvenes a empleos dignos y viviendas asequibles

CCOO-A lleva en Málaga desde este miércoles una formación dirigida a las personas jóvenes organizado por la secretaría de Juventud del sindicato - CCOO ANDALUCÍA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras en Andalucía ha criticado que a la juventud de la comunidad autónoma "se le haya impuesto la etiqueta de la precariedad laboral y social" y ha reclamado políticas que mejoren su acceso a empleos dignos y viviendas asequibles.

CCOO-A lleva en Málaga desde este miércoles una formación dirigida a las personas jóvenes organizado por la secretaría de Juventud del sindicato en la que, según ha apuntado la secretaria general de CCOO-A, Nuria López, "se unen dos cosas muy importante para CCOO como son la formación para defender más y mejor los derechos de nuestros compañeros y compañeras en los centros de trabajo; y la juventud, a la que situamos en el centro de nuestras políticas para mejorar sus derechos laborales y sociales".

En ese sentido, López ha recordado que "muchos de los logros conseguidos, como el acuerdo de reforma laboral o la subida del SMI van dirigidos a mejorar la situación de las personas jóvenes frente a un mundo del trabajo y a políticas que les han impuesto la etiqueta de precariedad laboral con bajos salarios, malas condiciones laborales, parcialidad, trabajo discontinuo o siniestralidad laboral".

La otra etiqueta, según ha indicado la dirigente sindical, es la de la precariedad social "con personas jóvenes que tienen que hipotecar su salario para conseguir un techo y que les impide llegar a mitad de mes" De hecho, como apunta López Marín "la vivienda no es solo un problema de oferta, sino de costo de la misma".

Por otra parte, la secretaria general de CCOO Andalucía ha criticado que "se intente confundir a las personas jóvenes diciéndoles que no tienen que pagar impuestos porque eso es un problema de las personas mayores, pero la realidad es que todas las personas, independientemente de su edad, aspiramos a tener una sociedad que nos proteja y eso se llama sanidad, educación, dependencia, vivienda o infraestructuras públicas que se pagan con esos impuestos que quieren quitar".

En esa misma línea se ha manifestado el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, quien ha pedido que se ponga freno a la campaña de enfrentamiento intergeneracional puesta en marcha por la derecha.

"No hay un expolio de las personas jóvenes a los mayores. Se trata de pelear en la empresa unas mejoras laborales porque es la precariedad laboral la que está contribuyendo en gran medida a que las personas jóvenes y por ende, el conjunto de la personas trabajadora, no puedan vivir con dignidad", ha expuesto.

Cubillo, que ha destacado que en Málaga el 4% de delegados y delegadas y el 12% de la afiliación son menores de 29 años "que ven en nuestra organización un instrumento útil para defender sus derecho", ha puesto el acento en la brecha de género existente entre la juventud en materia laboral y ha insistido en la necesidad de seguir trabajando por mejores convenios y mejores condiciones de trabajo para las personas jóvenes.

Por último, López Marín ha hecho un llamamiento al Ejecutivo andaluz. "Queremos saber cuáles son los presupuestos para 2026, cómo va a acabar con las listas de espera en la sanidad o cuál va a ser su política para acabar con el problema habitacional en Andalucía".

También ha calificado de "terrible que la primera medida que va a presentar para esos presupuestos, con todo respeto del mundo para los animales, sea una nueva rebaja fiscal para ocultar lo que verdaderamente está haciendo que es quitar recursos de las arcas públicas para todos esos servicios que nos hacen iguales a las personas trabajadoras".

En cuanto a la formación que se desarrolla en la sede del sindicato en la ciudad de Málaga, la secretaria de Juventud de CCOO Andalucía, María Núñez, ha sido la encargada de inaugurar las jornadas que tendrán dos días de duración.