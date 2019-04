CCOO y UGT de Málaga exigen más prevención para reducir los accidentes laborales

Publicado 26/04/2019 14:02:34 CET

MÁLAGA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han exigido este viernes más prevención para reducir los accidentes laborales en la concentración convocada con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la que han intervenido el secretario de Salud Laboral de CCOO de Málaga, José Martín Anaya, y el secretario de salud laboral y medio ambiente de UGT Málaga, Pedro Macías.

Martín ha afirmado que en estos años de crisis económica han empeorado las condiciones laborales de las personas trabajadoras, y a su vez aumentado la siniestralidad laboral y empeorado la seguridad en el trabajo.

Ha recordado los efectos lesivos de las dos reformas laborales implantadas en este país desde el año 2010 y 2012, y ha explicado que durante este periodo las mutuas han endurecido sus criterios para conceder bajas laborales, viéndose obligadas las personas trabajadoras a incorporarse a sus puestos de trabajo sin encontrarse en buenas condiciones de salud.

En cuanto a la situación de siniestralidad laboral durante los dos primeros meses del 2019, que son los datos más actuales que ofrece en estos momentos la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se han registrado un total de 3.380 accidentes laborales con baja, incluyendo accidentes laborales en el puesto de trabajo e in itínere, frente a los 3.269 del mismo periodo de 2018.

Ello ha supuesto 111 accidentes más, un crecimiento superior al tres por ciento. De ellos, 3.338 fueron leves (3.221 en 2018, un 3% más), 38 graves (43 en 2018, 11% menos) y cuatro mortales (cinco en 2018, un 20% menos).

Respecto al balance del 2018 en la provincia de Málaga, el representante sindical ha informado que se registraron un total de 22.491 accidentes laborales con baja, de los que 18.775 (6.89% más respecto a 2017) fueron en el puesto de trabajo y 3.716 (9.39% más) in itínere.

Al respecto, según Anaya, si bien ha supuesto un crecimiento inferior al registrado en años anteriores y una bajada en el número de accidentes mortales, "no podemos pensar que se trate de una mejoría, es simplemente que mantener el trepidante ritmo de crecimiento en la siniestralidad (como en cualquier área) es casi imposible o al menos muy difícil", ha indicado.

Agrupándolos según el daño producido o gravedad, durante el pasado año se registraron 22.154 accidentes leves (18.545 en el puesto y 3.312 in itínere), 327 fueron graves (221 en el puesto y 106 in itínere) y 14 fueron mortales (13 en el puesto y uno in itínere).

Por sectores productivos, en agroalimentaria se produjeron 624 accidentes en el puesto y 40 in itínere. En industria se registraron 1.763 accidentes en el puesto y 203 in itínere. En construcción y servicios se alcanzaron 3.647 accidentes en el puesto más 280 in itínere. En el caso del sector servicios, se computaron 12.741 accidentes en el puesto de trabajo y 3.193 accidentes in itínere.

Atendiendo a los índices de incidencia, los accidentes leves crecieron en 2018 un siete por ciento mientras que los graves y los mortales bajaron un 1,33 por ciento y un 18,8 por ciento respectivamente, lo que deja el balance total con un crecimiento del 6,9 por ciento.

Para CCOO estos datos confirman que el empleo que se está creando no corrige las deficiencias de calidad y seguridad que generaban altos índices de siniestralidad, antes bien todo lo contrario aumentando los ratios año tras año, incluso en años con destrucción de empleo en los que el empleo no destruido sí que fue precarizado.

Por su parte Macías ha señalado "que se han producido un total de 3.380 accidentes de trabajo, en Málaga hasta febrero, según el Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Esto supone un aumento 111 accidentes, respecto al mismo periodo del 2018.

"Intentar ganarse la vida no puede poner en riesgo la seguridad y la salud del trabajador" ha resaltado, al tiempo que ha señalado que la Reforma Laboral del Gobierno del PP ha propiciado un marco laboral de "inseguridad y miedo para la clase trabajadora malagueña, y la avaricia empresarial en muchos casos, y la falta de cultura preventiva y de recursos destinados, están teniendo una incidencia nefasta, de la que somos víctimas los trabajadores".

Macías ha recordado "que desde 2014 el Gobierno no cumple con la tasa de reposición de Inspectores de Trabajo, mermando su capacidad de vigilancia y control sobre las empresas", por lo que ha señalado que "en definitiva, debemos entre todos luchar contra esta lacra, que sigue siendo para la sociedad en su conjunto, la siniestralidad laboral".

"Es escandalosamente indecente que alguien por el simple hecho de intentar ganarse la vida, la pierda a consecuencia e su trabajo. Tiene que ser una prioridad de todos acabar con esta lacra, desde luego lo es para nuestro sindicato", ha finalizado.