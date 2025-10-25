Un centenar de mujeres se iniciará en el pádel con el programa '+Deporte +Mujer' de la Diputación de Málaga

Un centenar de mujeres se iniciará en el pádel con el programa '+Deporte +Mujer' de la Diputación - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de mujeres se iniciará en el deporte del pádel de forma gratuita de la mano de la Diputación de Málaga y de la Federación Andaluza de Pádel, que celebran la segunda edición del programa de iniciación de '+Deporte +Mujer', el proyecto con el que el ente provincial impulsa el papel de la mujer en todos los ámbitos del deporte.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto al presidente de la Federación Andaluza de pádel, José Pérez; el alcalde de Campillos, Daniel Gómez; y el concejal de Deportes de Archidona, Julián Morales.

El programa de iniciación al pádel arrancó el año pasado en Coín y Casares, y este año se celebrará en Campillos y Archidona, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

Así, comenzará el 27 octubre en las instalaciones deportivas de ambos municipios, donde cerca de un centenar de mujeres de todas las edades (48 en cada uno) participarán en cursos de iniciación al pádel de entre seis y ocho semanas de duración que se impartirán en grupos reducidos y que combinarán el aprendizaje técnico y táctico con dinámicas grupales, juegos adaptados y promoción de hábitos de vida activa. El curso culminará con un torneo final.

"Se trata de una propuesta deportiva inclusiva, formativa y saludable con la que queremos seguir incentivando a las mujeres para que practiquen deporte", ha explicado el diputado.