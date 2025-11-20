El Centre Pompidou Málaga recupera el diálogo entre Annette Messager y Christian Boltanski

El Centre Pompidou Málaga ha presentado este jueves la exposición temporal 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski', que podrá visitarse hasta el 6 de abril de 2026. La muestra es un recorrido emotivo por las obras de ambos artistas. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centre Pompidou Málaga ha presentado este jueves la exposición temporal 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski', que podrá visitarse hasta el 6 de abril de 2026. La muestra es un recorrido emotivo e intelectual por las obras de dos artistas cuya relación vital y creativa ha dejado huella en el arte contemporáneo. Una treintena de obras, procedentes en su mayoría de la colección del Centre Pompidou, y realizadas entre 1968 y 2022, reflejan sus intereses, métodos y lenguajes comunes.

Annette Messager (nacida en 1943 en Berck, Francia) y Christian Boltanski (1944-2021, París) se conocieron en París en 1970. Compañeros de vida, estos dos grandes artistas franceses, reconocidos en la escena internacional desde los años 70, decidieron muy pronto separar sus carreras para desarrollarse independientemente uno del otro. Sus obras se presentaron en algunas exposiciones colectivas en la década de los 70, y después esporádicamente juntas. Esta exposición pretende restablecer el diálogo entre sus obras, revelando sus afinidades, poco analizadas por falta de confrontación.

A la presentación de 'AM CB. Annette Messager y Christian Boltanski' han asistido Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga; Simond de Galbert, consejero de Cooperación y Acción Cultural en la embajada de Francia y director general del Instituto francés en España; Xavier Rey, director del Musée National d'Art Moderne (MNAM) Centre Pompidou; Luis Lafuente, director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Picasso y Otros Equipamientos Museísticos y Culturales; la artista Annette Messager; Annalisa Rimmaudo, comisaria de la exposición; Juan Carlos Barroso, responsable territorial en Andalucía, Ceuta y Melilla de la Fundación 'la Caixa'; y Antonio Caballero, director de Área de Negocio de CaixaBank en Málaga.

Una treintena de obras, procedentes en su mayoría de la colección del Centre Pompidou, y realizadas entre 1968 y 2022, reflejan los intereses, métodos y lenguajes comunes de Messager y Boltanski: desde el libro de artista, lugar de los inventarios más extraños, hasta las vitrinas destinadas a recoger huellas de historias ficticias, pasando por la utilización experimental de la fotografía, el uso de objetos y materiales similares, hasta las grandes instalaciones falsamente autobiográficas.

Más allá de algunos temas que les ocupaban individualmente, como el destino y la condición humana para Boltanski y el lugar de la mujer en la sociedad para Messager, los artistas compartieron inquietudes esenciales: la memoria, la identidad, la fragilidad de la existencia, el juego entre lo íntimo y lo colectivo.

Esta exposición, que cuenta con la colaboración de la Fundación 'la Caixa', propone, por primera vez con esta amplitud y coherencia, una lectura conjunta de sus universos, revelando afinidades hasta ahora poco exploradas. Las piezas seleccionadas permiten comprender cómo, a lo largo de décadas, se influenciaron, se desafiaron y se enriquecieron mutuamente.

La muestra es también un homenaje a Christian Boltanski, fallecido en 2021, cuya obra interpela al espectador con su carga poética y su profundidad ética; y a Annette Messager, cuya mirada sigue desafiando normas y expectativas con una vitalidad y lucidez admirables.