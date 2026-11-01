El Centro del 27 lleva a seis municipios de Málaga una obra de teatro que rinde homenaje a la Imprenta Sur

Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga llevará a teatros de seis municipios de la provincia, durante este mes de noviembre, la obra 'Los guardianes del verso'. Se trata de una pieza teatral de la compañía Jóvenes Clásicos, que rinde homenaje a los poetas de la Generación del 27 y a su relación con la Imprenta Sur, fundada en 1925 por los malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.

De hecho, la representación traza una aventura fantástica en la que una joven descubre una imprenta mágica que despierta a los superhéroes poetas de la Generación del 27, guiándola en una misión para rescatar la poesía del olvido, tal y como ha destacado Diputación en una nota de prensa.

El vicepresidente de Cultura de la Diputación, Manuel López Mestanza, ha explicado que esta propuesta comienza hoy domingo 1 de noviembre en Alhaurín el Grande y en fechas próximas estará también en teatros de Nerja, Marbella, Ronda, Vélez-Málaga y Fuengirola.

Igualmente, López Mestanza ha destacado 'Los guardianes del verso' como "un ejemplo del interés y la originalidad con la que compañías y profesionales de la escena malagueña están acercándose al legado del 27, en las mismas fechas en las que se conmemora su centenario".

Asimismo, López Mestanza, ha explicado que las representaciones de esta obra por la provincia se enmarcan la programación especial con la que se celebran los 100 años de la Revista Litoral, que difundió las primeras obras del 27 tras ser fundada en noviembre de 1926 en la Imprenta Sur.

Así, el ciclo de representaciones arrancará hoy domingo 1 de noviembre, a las 19,00 horas en el Teatro Antonio Gala de Alhaurín el Grande. Para esta primera función, los asistentes pueden retirar sus invitaciones gratuitas antes de entrar en la taquilla del teatro, y también están disponibles online a través de la plataforma Eventbrite. Posteriormente, el viernes 13 de noviembre a las 20,00 horas, la obra se presentará en el Centro Cultural Villa de Nerja.

Al día siguiente, el sábado 14 de noviembre a las 20,00 horas, el elenco se subirá al escenario del Teatro Ciudad de Marbella. En ambas ocasiones, la entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo del recinto, y no es necesario solicitar invitación. El tramo final de las actuaciones se concentrará en las últimas semanas de noviembre.

El Teatro Vicente Espinel de Ronda acogerá la función el domingo 22 de noviembre a las 19,00 horas. Luego, el viernes 27 de noviembre a las 20,00 horas, será el turno del Teatro del Carmen en Vélez-Málaga. Y la última representación tendrá lugar el sábado 28 de noviembre a las 20,00 horas, en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Estas tres últimas funciones mantendrán el acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

Los años 20 del siglo pasado y las historias de jóvenes aventureros de los 80, como los protagonistas de 'Los Goonies' o 'Stranger Things', conviven en la atmósfera de 'Los guardianes del verso', en la que irrumpen Manuel Altolaguirre, Concha Méndez, María Zambrano o Federico García Lorca, entre otros autores del 27.

Esta pieza ha sido escrita por Sergio Rubio, y cuenta con las interpretaciones de Natalia Ruiz, Lorena Ronce y José Carlos Cuevas, quien además se ocupa de la dirección y la dramaturgia. De las aportaciones de otros miembros de su equipo artístico proceden la escenografía de Dita Segura, la iluminación de Gari Lariz, el vestuario de Isabel Alba, el atrezzo de Anabel Rueda, la composición musical de Nacho Doña, el espacio sonoro de Daniel Blacksmith, el rap de Ekarnia o el vídeo de Paco Urri.

En 'Los guardianes de verso', una adolescente llamada Kira siente que no encaja en ninguna parte. La incomprensión y crueldad del mundo que le rodean es desoladora. Solo quiere desaparecer. Huir. Acabar con todo. Pero cuando está desvaneciéndose en el abismo, sucede algo extraordinario: despierta en un universo donde la poesía teje la realidad, y donde una serie de poetas aparecen como una especie de guardianes que protegen el lenguaje secreto de las palabras.

'Los guardianes del verso' es un viaje iniciático que pone en valor la poesía como tabla de salvación para un mundo cada vez más deshumanizado e indescifrable. Una historia sobre la invisibilidad adolescente, el aislamiento emocional y el poder redentor de la poesía.