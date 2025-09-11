El centro cultural La Malagueta llevará su programación a otros municipios de Málaga por primera vez

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El vicepresidente de la Diputación de Málaga y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha anunciado que el centro cultural La Malagueta llevará su programación a otros municipios de la provincia por primera vez y lo hará durante los últimos cuatro meses del año.

López Mestanza ha explicado en rueda de prensa que, "siguiendo la estela y los buenos resultados de la experiencia que ya iniciamos con La Térmica, inicia este camino con el ciclo Filosofía Ambulante, porque queremos provocar y aprovechar los saberes que resisten y persisten en las plazas de los pueblos de la mano de filósofos destacados y reconocidos en toda España".

De este modo, Remedios Zafra, Marga Sánchez, Jesús Montiel y Niño de Elche participarán en diálogos con jóvenes y mayores en Málaga el martes 7 de octubre; en Ardales, el jueves 23 de octubre; en Archidona, el viernes 24 de octubre y en Cuevas de San Marcos, el martes 11 de noviembre. Todo en el marco de un ciclo coordinado por Cristina Consuegra.

La programación de La Malagueta contiene un total de 14 ciclos, en los que participarán Luis Tosar, Elvira Navarro, Rubén Amón, Zenet o Maite Rico, entre otros, cuatro eventos y la exposición 'Ficciones. Poéticas y narrativas detrás de una cámara', que mostrará a partir del 18 de septiembre una cuidada selección de trabajos de artistas como Francisco Aguilar, Alba Blanco, Laura Brinckmann, David Burbano o Carlos Canal.

PROGRAMACIÓN

En el ciclo 'Club de Lectura', Vicente Luis Mora coordinará la lectura de la segunda parte de Don Quijote el 6 de octubre; de Siete Casas Vacías, el 3 de noviembre, y de Noches Blancas, el 3 de diciembre. Mientras, en 'Pensamiento Político', Manuel Arias Maldonado tendrá como invitado a Rafael Jiménez Asensio el 24 de octubre.

Asimismo, en 'Entre Líneas', Txema Martín estará acompañado por Marcos Giralt Torrente el 15 de octubre; por Elvira Navarro el 5 de noviembre y por Julio Llamazares el 25 de noviembre. De igual modo, en 'Demasiado Humanos', José Antonio Trujillo hará lo propio con Higinio Marín el 23 de septiembre; con Nuria Richart el 23 de octubre y con Maite Rico el 27 de noviembre. Así, en 'Vida Pública', Luis Alegre traerá al actor Luis Tosar el 20 de octubre.

Ana Pérez-Bryan continuará con el ciclo 'Historias de Málaga': el miércoles 24 de septiembre lo hará con 'Obispos que marcaron una época (y sus calles): Armengual de la Mota y Molina Lario'; el 8 de octubre lo hará con '¡A la cárcel y a la horca! Así eran los castigos y ajusticiamientos en la Málaga del 'ojo por ojo'', y el 4 de noviembre, 'La tragedia de la fragata Gneisenau: un naufragio grabado a fuego en la ciudad', con motivo del 125 aniversario de este suceso.

En 'Vivir con Filosofía', el ciclo propuesto por José Carlos Ruiz, se acogerá a Joan-Carles Melich el 25 de septiembre y al periodista Rubén Amón el 27 de octubre. Mientras que en 'Una por Una' es María Navarro quien trae a Ana Castaño el 12 de noviembre.

Por su parte, el ciclo 'Málaga Ida y Vuelta', coordinado por Regina Sotorrío, invita a Zenet el 2 de diciembre, mientras que en 'Conexiones Creativas Tecla Lumbreras' contará con Margarita Aizpuru el 22 de octubre y con Francisco Carpio el 18 de noviembre.

El coordinador de 'Correspondencias', Alfredo Taján, estará acompañado por Antonio Álvarez de la Rosa el 14 octubre y por Jorge Freire el 17 de noviembre; mientras que Alfredo Tucci, en Oriente en Occidente, charlará con el doctor Manuel Paz Yepes, el 30 de septiembre; Vicente Laparra, el 9 de octubre, y José Miguel Gaona, el 26 de noviembre.

Por último, y en el capítulo de eventos, el centro cultural La Malagueta acogerá la entrega de premios Elgar el 22 de septiembre; la presentación del libro 'La mente enfocada', de Félix Torán, el 17 de octubre; el octavo Festival de Filosofía, del 20 al 22 noviembre, y 'En escena', el 28 de noviembre, con Álvaro Pérez y Pape Labraca como invitados.