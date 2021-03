El centro cultural La Malagueta reabre sus puertas con más de una veintena de actividades y tres nuevos ciclos

MÁLAGA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta, situado en la plaza de toros del mismo nombre, dependiente de la Diputación de Málaga, reabre sus puertas con más de una veintena de actividades y tres nuevos ciclos de conferencias hasta el mes de abril.

La Malagueta estrena, además, página web, mantiene sus exposiciones y estrena los ciclos 'Somos Noir', presentado por la periodista y escritora Marta Robles; 'Fiebre en las gradas', coordinado por el exfutbolista y escritor Miguel Pardeza; y 'Vida Pública', coordinado por el filósofo Luis Alegre.

Para esta nueva etapa, concretamente los meses de marzo y abril, personajes como la cantautora Rozalén; el escritor Lorenzo Silva, el periodista deportivo Tomás Roncero, el escritor Miguel Ángel Oeste, el guitarrista flamenco Eduardo Trassierras, el escritor Juan Bonilla, la bailaora Belén Maya o el cómico Juan Carlos Ortega pasarán por sus instalaciones en la plaza de toros de la capital.

"La Malagueta vuelve con una ambiciosa programación que pone de manifiesto el compromiso de la Diputación de Málaga con la cultura y con los malagueños, y que junto al programa de La Térmica y del centro cultural MVA, demuestra que ni la incertidumbre, ni las dificultades nos frenarán para seguir ofreciendo propuestas que les aseguro no pasan inadvertidas y que nos sitúan, como provincia, en el foco de la cultura en nuestro país", ha afirmado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien ha presentado la nueva programación de 'Ruedo Ibérico' para los dos próximos meses.

En su intervención ha recordado que los contenidos se redujeron desde finales de noviembre de 2020 a solamente las exposiciones con motivo de la pandemia por COVID-19, teniéndose que adaptar y reprogramar encuentros a partir de marzo, con el fin de "permitir la asistencia de público en un aforo reducido y con las máximas garantías de seguridad". "La Malagueta aspira a convertirse en un referente cultural a nivel nacional, como centro cultural y como plaza de toros", ha añadido.

NOVEDADES

La Malagueta también estrena página web (www.cclamalagueta.com), que será "de gran utilidad al usuario", pues estará siempre actualizada teniendo en cuenta que la programación puede estar sujeta a cambios y que además, servirá para seguir en directo todos los eventos y agendarlos desde la misma.

"Quiero destacar nuestra apuesta por lo online, donde las redes sociales cumplen un papel importantísimo", ha destacado Salado, que ha explicado que los perfiles de Instagram, Facebook y Twitter, recogerán los cambios en agenda si son necesarios, además de apoyar el contenido de la web con temática trasversal y referencias de interés sobre los ciclos. Además de en esta, a través de Youtube se podrán seguir los encuentros en directo a través de 'streaming'. La entrada será siempre libre y se podrá asistir desde media hora antes del comienzo de cada cita hasta completar aforo.

TRES NUEVOS CICLOS DE CONFERENCIAS

El ciclo 'Somos Noir', coordinado por la escritora y periodista Marta Robles, nace con la vocación de abrir una puerta a la novela negra, revisándola por dentro de la mano de grandes escritores y expertos que desvelarán sus diferentes formas de abordar un género que, en los últimos años, ha logrado que su consideración aumente de manera extraordinaria y hasta los académicos se rinden a él.

El primer encuentro, este martes 9 de marzo, girará en torno a Cine, literatura y rock and roll, con Fernando Marías y Jesús Lens. Lorenzo Silva y su último trabajo 'El mal de Corcira' centrarán el segundo diálogo previsto para finales de marzo.

Otra de las importantes novedades será el ciclo 'Fiebre en las gradas', coordinado por el escritor, exjugador y exdirectivo de fútbol Miguel Pardeza. A través de distintas figuras del deporte, la actividad intentará tender puentes con la historia, como una estrategia de análisis de la realidad inmediata que arrojará luz sobre el futuro que se avecina. Pardeza, leyenda de la Quinta del Buitre, dialogará sobre cuestiones del deporte, la poesía o la actual influencia de la prensa deportiva con invitados de la talla de Juan Bonilla el 10 de marzo y Tomás Roncero en el mes de abril.

Finalmente, el cómico Juan Carlos Ortega el 15 de marzo y la cantante y compositora Rozalén en el mes de abril, serán los primeros en pasar por el ciclo 'Vida Pública' que, coordinado por Luis Alegre, recibirá a personalidades de todas las esferas de la sociedad española creando un espacio donde transmitir su forma de entender la vida y proyectar su mirada sobre el presente y el futuro.

FLAMENCO, LITERATURA, EMOCIONES Y EXPOSICIONES

El flamenco también tendrá un lugar destacado en la programación. Así, en marzo y abril habrá encuentros con personalidades destacadas del mundo del flamenco. El ciclo 'Flamenco', coordinado por Beatriz del Pozo, recibirá a dos grandes figuras del panorama internacional, como son el guitarrista y compositor Eduardo Trassierra (16 de marzo) y Belén Maya, bailaora, coreógrafa, maestra y creadora, hija de Mario Maya y Carmen Mora en el mes de abril. Ambos repasarán sus experiencias dentro del mundo del flamenco, así como los hitos de sus carreras.

El habitual 'ciclo 451' vuelve en abril con la intención de seguir difundiendo novedades literarias. Los escritores Luisgé Martín y Miguel Ángel Oeste presentarán sus últimos trabajos, 'Cien noches' y 'Arena'. Cada uno de estos invitados serán presentados por otras figuras relevantes de las letras españolas: Antonio Fontana y Antonio Orejudo, respectivamente.

Otro de los ciclos de conferencias que continúa su desarrollo estos meses es 'Emociones'. El filósofo Javier Moscoso recibe este mes a Mijo Miquel Bartual quien, tras su larga experiencia como agitadora, activista y artista en movimientos sociales de diverso cariz, intentará plantear algunas de las carencias que impiden al ser humano desarrollar los vínculos sobre los que se han ido tramando las sociedades y cómo, paradójicamente, se han intentado paliar desde una situación de aislamiento extremo: el confinamiento.

La catedrática de Historia del Arte, Esperanza Guillén, completa este ciclo en abril con una charla que se centrará en una prenda fetiche: las medias, consideradas como una segunda piel "perfectamente adaptada a las formas corporales que actúan como doble y metáfora de las piernas e indican el límite del lugar por excelencia donde se cumple el deseo", han indicado desde el centro cultural.

En el calendario se mantiene el ciclo 'Pensamiento Político', en abril y mayo, como espacio de reflexión donde se dan las claves para comprender los procesos y acontecimientos de la política actual. Coordinado por el profesor de Ciencias Políticas y escritor Manuel Arias Maldonado, contará con la presencia de la filósofa Alicia García Ruiz, que hablará sobre la 'Emancipación ilustrada: la tarea siempre pendiente', y con Jorge del Palacio, que hablará sobre el debate político de los conceptos de hegemonía y batalla cultural.

María del Mar Peregrín prosigue con el Club de Lectura en La Malagueta. En marzo analizará 'Arena', del malagueño Miguel Ángel Oeste, con la presencia del autor. Y en abril viajará fuera de España con la obra 'Tiempos recios', de Mario Vargas Llosa.

Asimismo, el centro continúa con su oferta expositiva prorrogando las dos muestras hasta el 31 de mayo. Podrán visitarse con horario actual de 11.00 horas a 18.00 horas, la exposición colectiva resultante de la convocatoria 'Smart Gallery - I Concurso de fotografía móvil: Extraños en la ciudad', y la muestra 'The Beatles vs The Rolling Stones', con imágenes de ambas bandas del fotógrafo Terry O'Neill. Se podrán concertar visitas guiadas a través del mail infolamalagueta@malaga.es. Más información en www.cclamalagueta.com.