Centro Cultural MVA de Diputación proyecta el documental sobre la guerra de Ucrania '2000 meters to Andriivka'

MÁLAGA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga proyectará este jueves el documental sobre la guerra de Ucrania '2000 meters to Andriivka'.

Previamente, a las 18.00 horas, se presentará el poemario 'Cesto de moras', de Arturo Tendero, en la Biblioteca Cánovas del Castillo, que también organiza, a las 17.00 horas, una nueva sesión de su consultoría para la gestión del tiempo y la mejora de la productividad.

La programación de esta semana en el MVA se completa con una nueva cita del taller de escritura juvenil que organiza la biblioteca, que será el martes a las 18.00 horas, ha indicado la Diputación en un comunicado.

'2000 METERS TO ANDRIIVKA', DE MSTYSLAV CHERNOV

'2000 meters to Andriivka' es un largometraje documental de 106 minutos dirigido por Mstyslav Chernov, quien en plena guerra de Ucrania rueda la misión de un pelotón ucraniano que debe atravesar un kilómetro y medio de bosque fuertemente fortificado para liberar un pueblo estratégico de las fuerzas rusas.

Un periodista les acompaña y es testigo de los estragos de la guerra y de la creciente incertidumbre sobre su conclusión. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por su parte, 'Cesto de moras', publicado por la editorial Renacimiento, es un libro que no levanta la voz, pero se queda. Su poesía íntima y honesta ha sido descrita como "una escritura de mirada limpia, donde lo cotidiano se transforma en emoción y memoria compartida". La Escuela de Escritura Metáfora acompaña al autor, Arturo Tendero, que conversará con el público sobre poesía, lectura y experiencia. La entrada será libre hasta completar el aforo.

CONSULTORÍA EDUCATIVA

Como en años anteriores, durante todo 2026 --salvo en los meses de junio, julio y agosto-- la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio de consultoría educativa o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. A lo largo de cada mes habrá tres sesiones de esta actividad, que irán alternando en horario de mañana y de tarde para adaptarse a todos los usuarios.

Durante las sesiones, de 40 minutos de duración, se abordarán planes para la gestión del cambio y del tiempo y técnicas de estudio y de productividad, y se generarán planes de trabajo individualizados, ofreciendo herramientas contra la procrastinación y aportando técnicas que mejoren la productividad a través de diferentes métodos, técnicas y recursos de gestión del tiempo.

Se hablará de los factores que intervienen en el estudio, organizando la metodología de aprendizaje y revisando el sistema de productividad del alumnado, analizando los diferentes problemas y buscando las soluciones.

Además se hablará del uso de aplicaciones, trucos y consejos para la mejora del rendimiento, y por último se fomentará la inteligencia emocional. La reserva de esta actividad se puede realizar en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Por su parte, la Biblioteca Cánovas del Castillo continúa organizando en 2026 su taller de escritura para jóvenes de entre 13 y 18 años. Las sesiones se celebran de 18.00 a 19.30 horas y a lo largo de ellas se trabajan conceptos relacionados con la escritura creativa para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual, del cine, del teatro, de la música o del cómic.

Los ejercicios que se proponen tienen un componente lúdico, sin dejar de lado el factor más importante: reforzar el proceso de comunicación por escrito y oral, adaptándose a los diferentes niveles presentes en el grupo. La reserva de esta actividad se puede realizar en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/ .