Ceuta, fallos en pulseras antimaltrato, vivienda y gestión en playas y arbolado, a debate en pleno municipal de Málaga

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MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El apoyo a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla e instar al Gobierno a que ejerza sus competencias (PP y Vox); los nuevos fallos en las pulseras antimaltrato (PP); peticiones de ceses en las áreas de Medio Ambiente y Servicios Operativos por la gestión en estas materias (PSOE); y medidas ante la emergencia habitacional (Con Málaga) centrarán el debate del pleno del Ayuntamiento de Málaga este jueves.

El alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala portavoz del equipo de gobierno, Carmen Casero, han explicado que las mociones urgentes del grupo son relativas a dar traslado del apoyo y solidaridad a las ciudades autónomas y reclamarle al Gobierno que ejerza sus competencias en materia de seguridad y control fronterizo, además de instarle a restituir cuanto antes la normalidad en los servicios públicos y en la vida diaria de los ceutíes.

Al respecto, De la Torre ha asegurado que el Gobierno "tiene una responsabilidad enorme en lo que ha pasado en Ceuta", en especial, porque "no prolongó el espigón del Tarajal", lo que se incluye en la moción. Además, ha asegurado que "tener una frontera segura es algo obvio".

Otra moción urgente será relativa a que el Ejecutivo central asuma su responsabilidad ante los nuevos fallos detectados en las pulseras antimaltrato y garantice la seguridad de las víctimas de la violencia machista. "Cuando ha habido en estos últimos meses en Málaga un recrudecimiento de esta cuestión en la cual nuestra sensibilidad está demostrada permanentemente, nos parece muy oportuno recordar algo tan simple y tan claro como que el sistema de protección telemático funcione correctamente", ha dicho De la Torre.

Por su parte, el Grupo Municipal Vox llevará al Pleno como moción urgente, ya que ha querido llevarla como institucional y no ha contado con la izquierda y el PP, sobre Ceuta y la exigencia de una respuesta "firme" del Gobierno ante las declaraciones de miembros del Ejecutivo marroquí que "cuestionan la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y otros territorios españoles del norte de África.

El portavoz municipal de Vox, Antonio Alcázar, ha considerado que "no puede existir una relación de amistad y buena vecindad mientras desde el propio Gobierno de Marruecos reivindican como propios territorios que forman parte de España". "La soberanía española no se negocia, no se comparte y no se pone encima de una mesa para satisfacer los intereses de ningún país extranjero", ha dicho.

Entre los acuerdos planteados por Vox está que el Gobierno de España "exija formalmente a Marruecos una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía" de estos territorios y que se convoque al embajador de Marruecos en España, así como promover la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos.

Alcázar ha reclamado al resto de grupos políticos que adopten una posición "clara", al considerar que "no hay espacio para medias tintas. Ceuta y Melilla son España", añadiendo que "la cooperación puede existir cuando hay intereses comunes, pero jamás puede utilizarse como moneda de cambio para aceptar ataques o reivindicaciones sobre nuestra soberanía".

La iniciativa de Vox también reclama que Marruecos acepte los retornos, devoluciones y expulsiones de ciudadanos de nacionalidad marroquí y sostienen que el Ayuntamiento de Málaga debe reafirmar su compromiso con "la defensa de la soberanía nacional y con la protección de todos los españoles".

Al respecto, el alcalde ya ha avanzado que habrá partes que no se pueden aceptar porque ha abogado por un planteamiento negociador con Marruecos para el retorno de las personas que entraron y "recuperar la normalidad cuanto antes".

Por su parte, el PSOE llevará al pleno una moción urgente para impulsar un nuevo modelo de cuidado urbano y exigir responsabilidades políticas por los "graves episodios registrados" durante este verano relacionado con caídas de árboles y problemas en las playas.

El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha dicho que plantean una remodelación del gobierno municipal que incluya el cese de las responsables de las áreas vinculadas a Medio Ambiente y Servicios Operativos, Penélope Gómez y Teresa Porras.

Según Ruiz Araujo, "las caídas de árboles y grandes ramas, las plagas de ratas, los problemas recurrentes de limpieza, los cierres de playas por contaminación o el conflicto en el servicio de salvamento y socorrismo no pueden analizarse como episodios aislados".

"Son problemas que evidencian --ha dicho-- una gestión que funciona por pura inercia y un Gobierno municipal que ha entrado en una etapa de dejadez ante los problemas de la Málaga real". "Hemos dedicado demasiados años a transformar la imagen de Málaga mientras abandonábamos sus cuidados", ha dicho.

En materia de arbolado, los socialistas reclaman abandonar un modelo de contabilizar ejemplares plantados para evaluar también cuántos sobreviven, dónde están y qué cobertura de sombra proporcionan. También plantean "un cambio profundo" en la limpieza de la ciudad, lamentando que "Málaga sigue estando tremendamente sucia, hasta el punto de que vecinos de distintos barrios se están organizando para limpiar por sus propios medios sus calles y espacios públicos".

Otro eje de la moción son las playas y el saneamiento, después de los diferentes cierres registrados durante el verano y consideran "insuficiente atribuir los episodios exclusivamente a fenómenos meteorológicos". También hacen referencia a la situación en el servicio de salvamento y socorrismo, "marcado durante el último año por el conflicto laboral y la falta de personal".

"Los episodios de este verano han sido demasiado graves y reiterados como para que políticamente no pase nada. Hay responsables que llevan demasiado tiempo siendo protagonistas de los problemas ordinarios de esta ciudad y por eso pedimos a De la Torre que remodele su gobierno y proceda a los ceses. Málaga ha transformado su imagen; ahora necesita un gobierno capaz de cuidar la ciudad y a quienes viven en ella", ha concluido.

Sobre esta moción, el alcalde ha dicho que el PSOE "pincha en hueso" en cuanto a ceses en las áreas, que "lo hacen fenomenal", y que lo que plantean "es lo que venimos haciendo", por lo que ha rechazado que la ciudad esté abandonada. "Trabajamos para los vecinos de Málaga".

Por su parte, Con Málaga ha reclamado la puesta en marcha de un paquete de ocho medidas para "abordar la situación de emergencia habitacional", con actuaciones dirigidas a movilizar vivienda vacía, controlar los usos turísticos, conocer la estructura de propiedad del parque residencial y ampliar el parque público de vivienda asequible.

La formación considera necesario que el Ayuntamiento utilice todas las herramientas de las que dispone para intervenir sobre "un mercado residencial cada vez más tensionado", ha explicado el portavoz de la formación, Nicolás Sguiglia.

Entre las propuestas está aplicar el máximo recargo permitido del IBI a las viviendas residenciales permanentemente vacías, que ya se aplica en otros municipios; así como realizar un estudio exhaustivo sobre la propiedad y utilización de las viviendas de Málaga para conocer quiénes son los grandes propietarios y qué peso tienen los fondos de inversión y las Socimi.

En este punto, la concejala y portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha asegurado que el Ayuntamiento "tiene herramientas urbanísticas, fiscales y de inspección para que especular con la vivienda no salga gratis". Además, insisten en que se solicite formalmente a la Junta de Andalucía la declaración de Málaga como zona tensionada.

Al respecto, el alcalde ha recordado que el interés por este tema "ha quedado siempre bien claro" y ha insistido en "más viviendas"; aunque echa en falta en la moción mención a que el Gobierno modifique la ley de Haciendas Locales para que los ayuntamientos puedan poner una tasa turística.