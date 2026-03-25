El ciclo 'La ciudad velada' prosigue con una nueva cita este miércoles en Málaga sobre escritoras de género negro

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mes de marzo continúa en la Fundación Rafael Pérez Estrada de Málaga con una nueva cita del ciclo 'La ciudad velada', que en esta ocasión rinde homenaje a la mujer con una propuesta centrada en uno de los géneros literarios "más fascinantes para el público lector", el género negro.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, bajo el título 'Mujer y género negro', el encuentro reunirá a las escritoras Jackeline De Barros e Inés Domenech, en una conversación moderada por Victoria Sotorrío, en la que ambas compartirán con el público sus procesos de creación, sus universos narrativos y su particular aproximación a una literatura marcada por el misterio, la tensión y la exploración de las zonas más complejas de la condición humana.

En concreto, la cita tendrá lugar este miércoles, 25 de marzo, a las 18,30 horas, en el salón de actos del Mucac La Coracha (Paseo de Reding, 1), siendo la entrada libre hasta completar aforo.

En esta nueva edición de 'La ciudad velada', las protagonistas del encuentro serán dos autoras con trayectorias muy distintas, pero unidas por su capacidad para construir relatos "en los que lo oculto, lo silenciado y lo inquietante adquieren un especial protagonismo".

Por un lado, Jackeline De Barros presentará su novela 'De eso no se habla', publicada por Ediciones Whitby, una obra que se adentra en esos espacios donde la realidad deja de ser transparente y empieza a revelar sus múltiples capas. Su escritura habita con naturalidad la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo que se cuenta y aquello que permanece latente, no dicho, pero intensamente presente.

Por otro, Inés Domenech acercará al público su novela 'Cicatrices en el hielo', publicada por Algaida Editores, una obra en la que su experiencia como médico forense aporta una mirada singular al relato criminal y a la construcción del suspense. Su conocimiento del comportamiento humano, del dolor y de las huellas que dejan determinados acontecimientos vitales se traduce "en una narrativa de gran intensidad".

Asimismo, la charla permitirá reflexionar sobre la presencia de la mujer en el género negro, tanto desde la autoría como desde la representación de personajes y conflictos, además de invitar al público a disfrutar de "una conversación literaria enriquecedora en torno a dos voces contemporáneas con gran personalidad".

Jackeline De Barros (Uruguay, 1966) es escritora, guionista, experta en literatura infantil y juvenil, narradora oral y asesora literaria. Publica literatura infantil desde 1985 y entre sus títulos destacan 'Al atardecer', incluida como lectura "altamente recomendada" por fundaciones especializadas de Colombia y Estados Unidos, 'Brazos largos' y, más recientemente, 'Thomas Shirley Ericsson en la juguetería del señor Albero'.

En cuanto a su obra para público adulto, su trayectoria es más reciente. Ha publicado el libro de cuentos 'Solo por hoy' y la novela 'De eso no se habla'. Sus textos exploran ese instante en que lo real deja de ser evidente para abrirse a nuevas interpretaciones y significados.

Inés Domenech es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga. Tras especializarse en Reumatología en el St Thomas's Hospital de Londres, orientó su vocación profesional hacia la medicina forense. Ha ejercido en Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Andalucía, y su último destino ha sido el Instituto de Medicina Legal de Málaga, del que ha sido directora.

Su primera novela, 'Muerte nupcial', fue finalista del Premio Icue Negro de Cartagena Negra 2022. Su última novela, 'Cicatrices en el hielo', ha sido publicada por Algaida Editores, consolidando una voz narrativa que se nutre de su "sólida experiencia profesional y de su cercanía al ámbito de la investigación y la verdad forense".

En concreto, 'La ciudad velada' (1989) es el título de una de las joyas literarias de Rafael Pérez Estrada sobre la transformación de Málaga en los últimos años del siglo XX con la que mostraba su preocupación por recuperar el patrimonio de la ciudad y hacerlo partícipe del presente.

Según ha concretado la Administración local, tomando el espíritu de esta obra, la Fundación Rafael Pérez Estrada pretende descubrir las obras y trabajos de escritores, poetas, artistas, historiadores o agentes culturales más destacados en la actualidad para hacerlos parte de la vida cultural de Málaga.

En contexto, la Fundación Rafael Pérez Estrada nace en marzo de 2012 para la custodia, conservación, estudio y difusión de legado artístico y documental que el propio artista donó al Ayuntamiento de Málaga. La Fundación también tiene entre sus fines fomentar la investigación literaria universal, en especial la española contemporánea.

Asimismo, la Fundación Rafael Pérez Estrada se propone el fomento de la lectura a través de distintas iniciativas y actividades con el objeto de convertirse en un centro de promoción y difusión de la cultura escrita, con propuestas innovadoras que atiendan los intereses e inquietudes de todos los públicos --infantil, juvenil, adulto, senior-- y de todos los niveles --desde el aficionado hasta el especializado--.

La sede de la Fundación se encuentra en la segunda planta del Archivo Municipal de Málaga, en el mismo edificio donde se encuentra su legado, visitable, en la planta baja.