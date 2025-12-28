El Ciclo de Teatro Infantil de Alhaurín de la Torre (Málaga) cumple 20 años

Cartel promocional. - AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

Alhaurín de la Torre (Málaga) retoma el próximo mes su tradicional Ciclo de Teatro Infantil, que con esta sumará ya 20 ediciones, consolidado como uno de los programas enfocados al público infantil con más arraigo de la provincia. El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Cultura, Manuel López, y la técnica, Antonia Cordero, presentaron el cartel y las obras protagonistas este año.

Van a ser un total de cuatro funciones (una de ellas doble) a cargo de algunas de las principales compañías del género, y que se representarán en el Centro Cultural 'Vicente Aleixandre' todos los sábados entre el 31 de enero y el 21 de febrero, ambos inclusive. Las entradas se pueden adquirir en la web Mientrada.net y en el mismo centro cultural al precio de cuatro euros.

Todas las representaciones, que tienen una duración entre los 45 y 60 minutos, están recomendadas para público a partir de los tres-cuatro años, a excepción de la del día 14 de febrero que está dirigida a bebés y tendrá función doble: a las 11.30 y a las 13.00 horas. Las demás comenzarán a las 12 del mediodía.

Como es habitual todos los años, para la elección de la imagen anunciadora del cartel del festival el Ayuntamiento organizo un concurso de dibujo escolar. En esta ocasión, el dibujo ganador ha sido realizado por la joven Emilia Morales Kessler y es una simpática y original representación del mundo del espectáculo con la torre de Alhaurín como telón de fondo.

El Área de Cultura ha organizado además con motivo de este vigésimo aniversario una exposición de títeres en el Centro Cultural. Será el 30 de enero, a cargo de la compañía Espejo Negro, y se exhibirán también los dibujos que han participado en el mencionado concurso escolar.

El equipo del Área de Cultura que dirige Manuel López ha invitado a todas las familias a disfrutar del ciclo y ha recordado que se trata de un evento muy consolidado, por lo que las entradas para cada una de las funciones suelen agotarse con rapidez.

Así, se pondrá en escena 'Lua' de Voilà Producciones (31 de enero, a las 12.00 horas), una obra para niños y niñas a partir de cuatro años. Ha sido finalista en los XXVII Premios MAX a mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

Narra una historia ambientada en la ciudad de los "Sin sombra", donde todos tienen miedo a la oscuridad. Por eso siempre tienen sus luces encendidas. Hasta que un día, Lua, una curiosa lámpara, decide ver qué pasaría si apagara su luz. Así es como conoce a Sombra, un ser esquivo que acabará mostrándole la belleza que se esconde en su mundo.

De otra parte, 'Bunji, la pequeña koala', de Festuc Teatre (7 de febrero, a las 12.00 horas), es una obra pensada para público a partir de tres años. Fue finalista en los XXVII Premios MAX a mejor labor de producción.

La puesta en escena narra la historia de Bunji, es una koala que vive en un bosque de eucaliptos. Los koalas, tienen una actividad diaria muy escasa, por eso el talante de nuestra protagonista lleva de cabeza a toda su tribu. Cuando todo el mundo está durmiendo, ella quiere jugar, descubrir, trepar... Un día, un hecho inesperado en su día a día, hará que se aleje de su entorno.

Otra representación será a de 'Sin palabras (se las llevó el aire)', de LaSaL Teatro (14 de febrero, a las 11.30 y 13.00 horas). Se trata de un espectáculo para bebés que recibió el Premio Feten 2016 al mejor espectáculo para la primera infancia.

Y, por último, llega la representación de 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide' de El Espejo Negro (21 de febrero, a las 12.00 horas), obra para niños y niñas de a partir de seis años. Ganó el XV Premio MAX al mejor espectáculo infantil

Esta es la historia de Jonás, un diminuto y pequeño espermatozoide que se negaba a concursar en la gran carrera de la fecundación. Prefería dormir y vaguear plácidamente en el interior del testículo donde vivía. Pero el tiempo se acababa, y nuestro vago y dormilón espermatozoide tenía que emprender el viaje más fantástico y alucinante de toda su vida. Un viaje sin retorno, lleno de peligros y aventuras, en busca del óvulo perdido.