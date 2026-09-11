Científicos de la UMA diseñan una tecnología que mejora el diagnóstico de alergia a determinados antibióticos

El catedrático de Química Orgánica de la UMA Ezequiel Pérez-Inestrosa y la catedrática de Medicina de la UMA, Maria José Torres. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo científico multidisciplinar de la Universidad de Málaga (UMA) ha diseñado una nueva tecnología basada en nanopartículas magnéticas que permite realizar un diagnóstico de alergia a antibióticos betalactámicos, entre los que se encuentran la amoxicilina y otras penicilinas, "de forma precisa, rápida y fiable".

La UMA ha detallado en un comunicado que se trata de una plataforma de diagnóstico in vitro "altamente eficiente" basada en estas nanopartículas de 30 nanómetros con núcleo de óxido de hierro y coraza de sílice, que actúan "como un imán diminuto cubierto de miles de anzuelos moleculares".

"Si en la sangre del paciente existen anticuerpos IgE responsables de la alergia, estos quedan atrapados con mucha más facilidad que en los métodos convencionales", explica el catedrático de Química Orgánica de la UMA Ezequiel Pérez-Inestrosa, uno de los firmantes de este trabajo.

La revista 'Materials Today Bio' se ha hecho eco de los resultados de este trabajo, en el que también participan investigadores de Ibima Plataforma Bionad, de la Red de Enfermedades Inflamatorias (REI) y del Hospital Regional Universitario de Málaga. Las científicas del Departamento de Química Orgánica de la UMA Yolanda Vida y María I. Montañez son las autoras principales del mismo.

ELIMINAR ERRORES Y RIESGOS

Otra de las impulsoras de esta investigación, la catedrática de Medicina Maria José Torres, ha detallado que es las pruebas realizadas el sistema fue capaz de detectar "prácticamente todos los casos reales de alergia" y también de "reducir los falsos negativos y positivos"

Por su parte, el catedrático de Química Orgánica señala que la alergia a la penicilina está "sobre diagnosticada". "Aunque entre un 8% y un 25% de la población asegura ser alérgica a estos antibióticos, solo entre un 1 y un 10% lo es realmente", ha asegurado.

"Esta etiqueta errónea obliga a utilizar fármacos alternativos que suelen ser menos eficaces, más tóxicos y favorecen la aparición de resistencias bacterianas", aclara Pérez-Inestrosa, que insiste en la importancia de detectarlos de forma segura, puesto que permitiría eliminar miles de diagnósticos erróneos que condicionan el tratamiento de los pacientes.

Además, este nuevo método evita la realización de pruebas de provocación con el propio medicamento, que conllevan riesgos para el paciente, ya que el análisis se realiza de forma mucho más sencilla y rápida en el laboratorio, prescindiendo de largos procesos de centrifugación.

Para la realización de esta investigación se analizaron muestras de sangre de cerca de un centenar de personas, 50 pacientes con alergia confirmada a la amoxicilina y 44 que toleraban correctamente estos antibióticos.

Asimismo, se comparó esta nueva tecnología con dos técnicas ImmunoCAP, la prueba comercial más extendida, y RAST convencional. En concreto, para la amoxicilina, la plataforma alcanzó una sensibilidad del 98%, mientras que ImmunoCAP solo detectaría alrededor del 17%.

Ante este importante hallazgo, sus autores plantean la necesidad de continuar con nuevos estudios más amplios y multicéntricos y una validación clínica antes de su incorporación a los hospitales y su uso rutinario.