Cifal Málaga celebra el Día de la Mujer con una tertulia sobre igualdad y liderazgo el jueves.

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cifal Málaga ha impulsado la celebración de la tertulia 'Igualdad y Liderazgo', un espacio de diálogo y reflexión organizado para la conmemoración del Día de la Mujer para abordar el papel del liderazgo inclusivo en los ámbitos institucional, empresarial, académico y deportivo.

Será en la Casa de las Naciones Unidas este jueves, día 5, a las 18.30 horas. El encuentro será moderada por Martha Goyeneche, gestora de proyectos de Cifal Málaga, y contará con la participación de destacadas profesionales de distintos sectores, han informado desde dicho organismo a través de una nota.

Así, participará la vicerrectora de Igualdad y Política Social de la Universidad de Málaga (UMA), María José Berlanga Palomo, doctora en Filosofía y Letras (Historia) y profesora titular, que inició su trayectoria investigadora con una Beca Predoctoral FPU.

Especialista en arqueología e historiografía, ha desarrollado estancias en instituciones académicas nacionales e internacionales y ha participado en proyectos de investigación en España e Italia. Desde el ámbito universitario, impulsa políticas de igualdad y responsabilidad social.

También estará Esther Molina Crespo, delegada en Málaga de la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector Medioambiental y del Reciclaje y gerente de Suncruise Andalucía. Cuenta con una trayectoria en el ámbito empresarial y medioambiental, promoviendo el liderazgo femenino en sectores estratégicos vinculados a la sostenibilidad y la economía circular.

Isabel Pascual Villamor, directora general de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga, será otra de las participantes en esta tertulia. Desde 2019 es cónsul honoraria de Suecia en Málaga, Granada, Ceuta y Melilla y miembro del Cuerpo Consular de Málaga.

Así como Carmen Herrera, judoca paralímpica española, referente del deporte adaptado y ejemplo de superación y excelencia competitiva. A lo largo de su carrera ha representado a España en competiciones internacionales, convirtiéndose en un símbolo de liderazgo, resiliencia e inclusión en el ámbito deportivo.

Ana María García Rodríguez, presidenta de Aesva, también estará en este encuentro. Desde el ámbito asociativo, impulsa el liderazgo empresarial femenino y el fortalecimiento de redes profesionales comprometidas con la igualdad de oportunidades.

La tertulia 'Igualdad y Liderazgo' reunirá visiones complementarias desde la universidad, la empresa, la administración pública, el asociacionismo y el deporte de alto rendimiento, generando un diálogo transversal sobre los retos actuales en materia de igualdad y el papel transformador del liderazgo responsable. La actividad está abierta al público hasta completar aforo.