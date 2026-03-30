Cinco heridos en Málaga en una colisión entre tres turismos en Churriana

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas de entre 25 y 45 años de edad han resultado heridas en una colisión entre tres turismos registrada a última hora de este domingo 29 de marzo en el barrio de Churriana de Málaga capital, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro tuvo lugar en la calle Poeta Edelmira Guerrero sobre las 22.40 horas, cuando el 112 atendió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión de tres turismos en la que había heridos y al menos una persona atrapada.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, de Policía Local y de Bomberos, que intervinieron para liberar a la persona que estaba atrapada.

Los heridos son tres mujeres, dos de 27 y otra de 45 años, y dos varones de 25 y 26 años. Tres de ellos han precisado traslado hospitalario.