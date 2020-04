El Círculo de Silencio en Málaga, espacio para dar voz a migrantes, cumple cuatro años con un encuentro virtual

MÁLAGA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los círculos de silencio, encuentros organizados en las calles de Málaga para reflexionar y hacer sonar la voz de las personas migrantes, cumple cuatro años este miércoles, adaptándose a la situación actual de confinamiento por el coronavirus, por lo que en esta ocasión se celebrará un encuentro virtual.

La iniciativa fue impulsada hace cuatro años por la Delegación Diocesana de Migraciones y siempre se ha planteado "con una actitud de acogida a personas que sean sensibles a los problemas de los migrantes y refugiados, independientemente de su ideología o creencia religiosa", según ha explicado el responsable de dicha área, Ramón Muñoz.

En esta ocasión "nos hemos visto obligado a hacerlo de forma virtual, y lo haremos de forma parecida a cuando nos juntamos en las plazas", ha indicado Muñoz, apuntando que para ello se habilitará desde las 20.00 horas el canal de youtube --www.youtube.com/watch?v=OLa7aBkYwv4&feature=youtu.be-- para que los ciudadanos puedan estar presente en este Círculo de Silencio en Málaga desde casa.

Ha asegurado que esta vez se pondrá de manifiesto "no solo la crisis sanitaria tan grave que se está viviendo, sino también la social que se está generando a partir de esta situación tan excepcional", sobre todo, ha dicho, "en personas que están perdiendo su trabajo o las que al no tener ingresos no van a poder pagar el alquiler".

Pero también, según ha apuntado en declaraciones a Europa Press, la situación de aquellas personas "que están en los asentamientos en algunas provincias españolas y el drama que están viviendo fuera de España en campos de refugiados, donde no hay condiciones higiénicas para poder hacer frente al coronavirus".

"Queremos mostrar nuestra preocupación sobre estas situaciones y a la vez generar conciencias para que la sociedad trate de afrontar con una solidaridad grande el drama de toda la humanidad", ha manifestado Muñoz, quien ha señalado que cuando se vuelva a la normalidad retomarán los actos en las plazas públicas.

Así, ha animado a la población a participar en este nuevo Círculo de Silencio en Málaga desde casa, a través de YouTube, y después a compartir a través de Twitter una foto o una frase, incluyendo @migrantesDM y #Circuloencasamalaga.