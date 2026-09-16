El Cirtuito Albatrós reune a 125 golfistas en su primera cita del año en la Costa del Sol

Campeones del Circuito Albatros en Marbella - COSTA DEL SOL

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha respaldado la celebración del Circuito Albatros en Marbella (Málaga), donde la competición ha alcanzado su récord de participación de 2026 con 125 jugadores. El Real Club de Golf Guadalmina acogió la primera prueba del circuito celebrada este año en la Costa del Sol y la novena de un calendario que prevé reunir a más de 1.300 golfistas.

La respuesta obtenida en Marbella ha permitido a la Costa del Sol convertirse en el escenario de la prueba más concurrida del circuito en lo que va de temporada. La participación femenina también alcanzó su máximo del año, con 39 jugadoras, reforzando uno de los objetivos de una competición que sitúa la igualdad y la inclusión entre sus principales valores.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha valorado especialmente estos resultados: "Que el Circuito Albatros haya conseguido en su primera cita del año en la Costa del Sol su mayor participación de la temporada es una excelente muestra de la capacidad de nuestro destino para atraer a jugadores y competiciones. El golf es un segmento fundamental para nosotros y este tipo de eventos contribuyen a seguir proyectando la calidad y diversidad de nuestra oferta".

La organización ha detallado en un comunicado que Pablo Hidalgo se ha proclamado vencedor de la clasificación Scratch con 33 puntos (+3). El hermano del profesional Ángel Hidalgo consiguió además la bola más cercana en el hoyo dos, mientras que su padre, Ángel Hidalgo Jordán, terminó en tercera posición.

La primera categoría tuvo como ganador a Enrique Escudero, con 43 puntos; mientras que José Antonio Granja se impuso en Segunda Categoría con 45. Entre las damas, la victoria correspondió a la italiana Elena Rizzi, con 41 puntos, por delante de Rocío Macías y María Ángeles Guridi.

Los cuatro ganadores consiguieron de esta forma su clasificación para la Gran Final del Circuito Albatros, prevista para el próximo 7 de noviembre en Playa Serena, en Roquetas de Mar (Almería). La cita pondrá el broche final a un calendario que recorre diferentes puntos de Andalucía, que también ha incluido pruebas en Portugal y tiene previstas próximas paradas en Madrid y Murcia.

Más allá de los resultados deportivos, el paso del Circuito Albatros por Marbella ha permitido poner en valor la relación existente entre golf y turismo, así como principios vinculados a la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión y el respeto al entorno.

La competición busca promover la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte estrechamente conectado con la naturaleza y utilizar sus diferentes pruebas como escaparate de los territorios que visita.

Para González, "el valor de estas competiciones trasciende el propio campo de golf. Los jugadores que participan conocen también nuestra oferta hotelera, nuestra gastronomía y el conjunto de experiencias que ofrece la provincia, de manera que el evento se convierte igualmente en una herramienta de promoción turística".

Tras el éxito de la prueba de Guadalmina, el circuito continuará el 26 de septiembre en La Cañada, en Sotogrande; los días 3 y 4 de octubre en el RACE de Madrid; y el 17 de octubre en Altorreal, en Molina de Segura (Murcia). También está prevista una cita en La Garza, en Linares (Jaén), antes de la final de noviembre.

La participación registrada en Marbella refuerza así la capacidad de la Costa del Sol para atraer competiciones y aficionados al golf, al tiempo que permite proyectar una oferta turística asociada a este deporte y a los valores de sostenibilidad e inclusión que forman parte de la propia filosofía del circuito.