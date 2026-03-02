Un cirujano vascular de Quirónsalud, ponente destacado en el congreso Gulf Aorta Summit

El doctor Fernando Gallardo, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Marbella y del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, participa como ponente invitado en el Gulf Aorta Summit 2026 - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El doctor Fernando Gallardo, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Marbella y del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, ha participado como ponente invitado en el Gulf Aorta Summit 2026, un congreso internacional celebrado en Dubái, uno de los principales puntos de encuentro mundial para especialistas en patología aórtica compleja.

El encuentro sirvió para analizar los principales avances científicos y tecnológicos en cirugía vascular y los retos presentes y futuros en el tratamiento de la aorta.

La intervención de Gallardo refleja el posicionamiento de los hospitales de Quirónsalud en alta especialización vascular y su implicación en el debate científico internacional, han indicado desde Quirónsalud en un comunicado.

Durante su ponencia, abordó las tendencias actuales en cirugía endovascular de aorta, destacando la evolución hacia modelos de tratamiento cada vez más personalizados y el papel creciente de las nuevas herramientas tecnológicas.

En este contexto, Gallardo ha señalado que "la cirugía endovascular de la aorta ha entrado definitivamente en la era de la planificación personalizada", reflejando un cambio de paradigma compartido por los expertos del congreso.

El encuentro permitió constatar un consenso internacional creciente sobre la personalización, la planificación avanzada y el trabajo multidisciplinar en el tratamiento aórtico.

Además, ha subrayado la importancia del intercambio de conocimiento entre equipos de referencia mundial y la creación de redes de colaboración internacional para mejorar resultados clínicos e impulsar la innovación en la especialidad.