El clásico 'Misery' de Stephen King aterriza el 2 octubre al Teatro del Soho de Málaga protagonizado por Carmen Conesa

Archivo - Escena de la obra 'Misery' que se va poner en escena a principios de octubre en el Teatro del Soho Caixabank de Málaga. - TEATRO DEL SOHO CAIXABANK - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank de Málaga acogerá del 2 al 4 de octubre la adaptación teatral de 'Misery', el thriller psicológico basado en la novela homónima de Stephen King, con Carmen Conesa, Marcial Álvarez y Alberto Vázquez en el reparto y José Saiz al frente de la dirección.

La obra, señala el Teatro del Soho CaixaBank a través de un comunicado, "supone un duelo claustrofóbico entre la imaginación y la obsesión a través de la relación entre sus dos protagonistas, con la creación literaria como uno de los elementos centrales de la historia".

Conesa interpreta a la enfermera Annie Wilkes, una fanática de las novelas del escritor Paul Sheldon, personaje al que da vida Marcial Álvarez. La trama comienza cuando Annie rescata a Paul tras sufrir un aparatoso accidente de coche, aunque lo que inicialmente parece un acto de salvación deriva en un enfrentamiento marcado por el control y la violencia.

La adaptación teatral corre a cargo de William Goldman, responsable también del guion de la película de 1990, protagonizada por Kathy Bates. El largometraje se convirtió en la única película basada en una novela de Stephen King que ha obtenido un premio Oscar, gracias al galardón conseguido por Bates como mejor actriz.

Las entradas tienen un precio desde 25 euros y están disponibles a través de la página web del Teatro del Soho CaixaBank, en taquilla y en los puntos de venta de El Corte Inglés.