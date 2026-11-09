El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido; y el autor e investigador gastronómico Fernando Rueda - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de 'La cocina popular de Málaga' pone en valor el patrimonio gastronómico de la provincia durante la Capitalidad Europea de la Cultura Gastronómica.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado; el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido; y el autor e investigador gastronómico Fernando Rueda, han presentado este lunes la quinta edición, revisada y ampliada, de 'La cocina popular de Málaga'.

Se trata de una obra que reúne 315 recetas tradicionales y que constituye un trabajo de investigación, conservación y difusión del patrimonio culinario de la provincia.

La nueva edición cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial, a través de Sabor a Málaga, y su publicación se enmarca en la designación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027.

Publicada por primera vez en 2005, la obra alcanza ahora su quinta edición después de más de dos décadas dedicadas a documentar la cocina popular de la provincia. A lo largo de sus páginas, Fernando Rueda recupera recetas, productos y formas de cocinar estrechamente vinculadas a las distintas comarcas malagueñas y a los conocimientos transmitidos entre generaciones.

La quinta edición incorpora, además, un prólogo de Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, quien destaca el papel desempeñado por el libro en el proceso de designación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica, además de poner en valor tanto la calidad de las materias primas de la provincia como el rigor con el que la publicación recoge su recetario tradicional.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, considera este libro como "una ruta arqueológica por nuestra gastronomía, que explora los guisos tradicionales, la historia y el auténtico origen de nuestros platos".

"Para ello, el trabajo investigador de Fernando Rueda ha sido imprescindible, convirtiendo esta publicación no solo en un libro de recetas, sino en un manual de consulta que ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo, no solo para los amantes de la cocina, sino también para los profesionales del sector", ha precisado.

UN RECORRIDO POR LA COCINA TRADICIONAL Y LA MEMORIA GASTRONÓMICA

'La cocina popular de Málaga' propone un recorrido por la historia gastronómica de la provincia a través de sus recetas, productos y formas de cocinar, reflejo de las distintas culturas que han dejado su huella en el territorio. La obra presta atención a las influencias árabe, andalusí, judía y cristiana, todas ellas presentes en elaboraciones, ingredientes y costumbres que han contribuido a configurar la cocina malagueña.

Entre sus 315 recetas figuran preparaciones tan representativas como el ajoblanco de almendras, los boquerones, la fritura malagueña, las cazuelas, los gazpachos, los potajes y las sopas tradicionales, junto a arroces, berenjenas, platos de caza, repostería y otras elaboraciones menos conocidas que forman parte del patrimonio culinario provincial.

El libro muestra así una gastronomía estrechamente vinculada al mar, la huerta y el interior, al producto de proximidad y al sector primario, y a los conocimientos transmitidos de generación en generación, convirtiendo la cocina en una expresión de la identidad cultural y de la memoria colectiva de Málaga.

LAS RAÍCES GASTRONÓMICAS, UNO DE LOS EJES DE LA CAPITALIDAD

La quinta edición de 'La cocina popular de Málaga' se enmarca en los objetivos de la Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027, que se desarrolla bajo el lema 'Málaga, donde comer es cultura' y articula su programación en torno a los ejes de Origen, Excelencia y Futuro.

La publicación conecta especialmente con el primero de ellos, al recuperar el recetario tradicional y mostrar la relación existente entre gastronomía, territorio, productos locales y formas de vida. En este sentido, el trabajo de Fernando Rueda contribuye a documentar una parte esencial de la identidad gastronómica de Málaga y su provincia.

La Capitalidad cuenta con una programación de más de un centenar de actividades durante 2026 y 2027 y está dirigida tanto a la ciudadanía y visitantes como a profesionales, productores, instituciones y agentes vinculados al sector gastronómico.

Este programa reúne propuestas de un amplio número de entidades de la comunidad gastronómica malagueña, entre las que se encuentran la Diputación de Málaga, a través de Sabor a Málaga, la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía, Mahos, la Carta Malacitana, el Consejo Regulador de Denominación de Origen Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, UMA-Gastrocampus de Innovación, la Academia Gastronómica de Málaga, el Club Gastronómico KM0, El Yantar Malacitano y Gastroarte.

Uno de los objetivos de este reconocimiento es que su impacto trascienda los años 2026 y 2027 y deje un legado duradero. En esta línea, 'La cocina popular de Málaga' contribuye a preservar y difundir un patrimonio gastronómico que constituye una de las principales señas de identidad del territorio.

SABOR A MÁLAGA Y LA CAPITALIDAD EUROPEA

En este sentido, el presidente de la Diputación ha recordado que desde la Diputación de Málaga y con motivo de la Capitalidad Gastronómica, "estamos inmersos en un amplio programa de más de 70 actividades de promoción de los productos estrella de la provincia como el espeto de sardinas, las locas, los molletes de Antequera, el gazpachuelo, las migas pastoreñas, el lomo en manteca, las croquetas, el lomo en manteca el Tomate Huevo de Toro, los embutidos, los productos cárnicos y los vinos".

Las actividades relacionadas con la Capitalidad, ha recordado, también incluyen encuentros con productores, los mercados comarcales, jornadas especializadas, catas, showcookings, concursos y rutas de tapa, y la Gran Feria Sabor a Málaga que se celebrará dentro de un mes en el Paseo de Parque, para culminar 2026.