Colaboración público-privada, rehabilitación y los nuevos modelos residenciales, en la segunda jornada de Simed Málaga

Archivo - La consejera de Fomento, Rocío Díaz (2d) y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (2i) durante el II Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión dentro del Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Simed, Salón Inmobiliario del Mediterráneo, ha dedicado buena parte de su segunda jornada a analizar las fórmulas de colaboración entre administraciones públicas y empresas para el desarrollo residencial y la vivienda asequible; así como los nuevos modelos residenciales y la rehabilitación.

El salón, que celebra su vigésimo segunda edición hasta este sábado en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), del Ayuntamiento de Málaga, ha reunido a gestores públicos de vivienda, representantes institucionales y profesionales del sector en diferentes encuentros centrados en la colaboración público-privada, la gestión del suelo, la promoción de vivienda pública, financiación, rehabilitación y regeneración del parque residencial, los procesos constructivos y la evolución de las necesidades residenciales.

En este contexto, según han destacado desde la organización, está el IV Encuentro Internacional de Vivienda Protegida, Social, Asequible y Colaboración Público-Privada, que ha contado con la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y la Federación Europea de la Vivienda Pública, Cooperativa y Social (Housing Europe).

La jornada ha permitido compartir perspectivas entre administraciones públicas y agentes vinculados a la promoción, construcción y gestión de vivienda, con especial atención a los instrumentos de colaboración y a las diferentes fórmulas de desarrollo residencial.

Tras la celebración de este encuentro ha tenido lugar el acto institucional de clausura, que ha contado con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz; el presidente de Fadeco Promotores, Ignacio Peinado, y el presidente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), José María Escolástico.

Asimismo, han indicado que la actividad profesional de la jornada ha incluido también el Foro Living en Evolución, coorganizado con Observatorio Inmobiliario, que ha puesto el foco en la evolución de las necesidades residenciales, las nuevas formas de habitar y los modelos de comercialización e inversión.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de Alatus Residential Services, Dils Lucas Fox, GILMAR, Idealista, Loiola Promotora, Morph Estudio, Savills y Urbanitae.

Por su parte, el Foro Innova ha dedicado parte de sus contenidos a la aplicación práctica de la inteligencia artificial en tres ámbitos del sector residencial: la tramitación de licencias, la viabilidad de los proyectos y el análisis del riesgo de inversión. También ha tenido lugar una sesión sobre financiación europea para la descarbonización de la construcción.

En el marco de Simed Innova se han desarrollado también las presentaciones de las cinco propuestas finalistas de la V Open Call for Startups. Se trata de Lynce, que combina inteligencia artificial, datos geoespaciales y simulación para evaluar el impacto de proyectos urbanos; y Normatia, con una herramienta de inteligencia artificial para la consulta y verificación de normativa urbanística y técnica.

También está Nestra, una solución tecnológica centrada en el análisis urbanístico de parcelas; Sponge Building Project, que desarrolla soluciones cerámicas mediante impresión 3D para mejorar la adaptación climática de los edificios, y Kontaktu AI, que aplica inteligencia artificial para automatizar y optimizar los procesos de gestión inmobiliaria.

Tras la exposición de las cinco propuestas ante un jurado especializado, Normatia ha sido reconocida como ganadora de la V Open Call for Startups de Simed, promovida por la Universidad de Málaga.

Otras actividades profesionales de este viernes han sido el VI Congreso Idealista y la JOIN Jornada Inmobiliaria, organizada por Atalaya Team, BPI Asociación de Buenas Prácticas Inmobiliarias y LPA The Leading Property Agents of Spain.

ÚLTIMA JORNADA PARA EL PÚBLICO GENERAL

Simed 2026 continuará este sábado con su última jornada, en horario de 10,00 a 15,00 horas. Durante la mañana, el programa Simed Contigo ofrecerá contenidos de asesoramiento dirigidos a particulares interesados en la compra, venta o mejora de su vivienda, con información práctica para facilitar la toma de decisiones.

La zona expositiva reúne en esta edición a 165 empresas distribuidas en los diferentes expositores y una oferta de más de 4.300 viviendas en venta, además de suelo con capacidad para otras 5.100 en 43 municipios españoles. El salón cuenta con más de 200 empresas y entidades participantes y una superficie expositiva de 11.500 metros cuadrados.

El salón está organizado por Fycma, del Ayuntamiento de Málaga. La Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras y el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana, ambos del Ayuntamiento de Málaga, y la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía son partners institucionales.

Son partners en 2026 AQ Acentor, Finca Mossara (una idea Culmia), Gilmar Real Estate, Lagoom Living, Naiz Homes, Neinor Homes, Prime Invest y Urbania. Idealista es portal inmobiliario oficial. Colaboran Alatus Residential Services, Insur, LandCo, One Eden, Sacyr, Savills, TQ Eurocredit, Urbanitae, Agrojardín y Fairnest.

En el ámbito sectorial nacional e internacional colaboran ACP Málaga (Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga), FADECO Promotores, AVS Gestores Públicos, Housing Europe y FIABCI (International Real Estate Federation).