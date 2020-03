El Colegio de Abogados de Málaga suspende las guardia por "incumplimiento" de medidas de seguridad ante el coronavirus

MÁLAGA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Abogados de Málaga ha suspendido todos los turnos de servicios de guardia en la provincia dado que "se han constatado importantes incumplimientos en materia de seguridad" en relación con la crisis sanitaria del coronavirus, "que ponen en peligro la salud de los letrados".

El decano, Francisco Javier Lara, ha dado instrucciones para que se retiren de manera inmediata los abogados de estos servicios "porque no se están garantizando las condiciones mínimas para que puedan desarrollar su labor con seguridad en el marco de la crisis por el coronavirus".

Desde el Colegio de Abogados han indicado en un comunicado que entienden que "la situación actual es ciertamente complicada para la sociedad en su conjunto, si bien esto no es óbice para que las autoridades dispongan las medidas necesarias para evitar que se ponga en peligro la salud de los abogados, de sus familias y, por extensión, del conjunto de los ciudadanos".

"Los abogados tenemos una función social muy importante y por eso hemos acudido a prestar nuestros servicios como siempre, pero no voy a permitir que se ponga en peligro a mis compañeros por la falta de organización de otras instituciones", ha explicado el decano, apuntando que "mientras no se garantice que hagamos el trabajo con absoluta seguridad o al menos con las medidas que desde las autoridades sanitarias se dicen no vamos a presentar más servicios".

Por todo ello, el Colegio de Abogados de Málaga exige un protocolo de actuación que sea preceptivo en todos los centros de detención y juzgados de la provincia para que se garantice la seguridad de los letrados e insta a las autoridades a que faciliten que la asistencia letrada se desarrolle a través de medios telefónicos o telemáticos.

La corporación colegial ha informado de su decisión, tomada en junta de gobierno celebrada con carácter extraordinario y de forma telemática, a la Subdelegación del Gobierno en Málaga, a la Audiencia Provincial, al Juzgado Decano, a la Comisaría Provincial y a la Comandancia de la Guardia Civil.