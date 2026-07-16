Completado el tramo de la senda litoral en Bahía Marbella con la colocación de una pasarela de 30 metros - AYTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha completado la senda litoral en el tramo de Bahía Marbella, en Las Chapas, con una actuación que ha consistido en la instalación de una pasarela de 30 metros de longitud y de sendos módulos de aseos y salvamento.

Estos trabajos han permitido conectar la parte ya ejecutada con la rotonda situada junto a la playa, al final de la avenida Príncipe. El concejal de Obras, Diego López, ha destacado que "con esta intervención damos por finalizada otra de las grandes áreas en las que se ha dividido el proyecto de conectar todo el litoral mediante un paseo marítimo".

López, acompañado por el director general del distrito, Carlos Alcalá, ha explicado que el tramo ejecutado "es la prolongación del que se realizó hace un par de años, que cuenta además con accesos directos desde la urbanización situada a esta altura de la costa marbellí".

De igual modo, ha detallado que "los trabajos han consistido en la colocación de una pasarela pilotada sobre el terreno, dotada de barandilla de protección, así como en la instalación de un módulo de aseos públicos, como los que se están implantando de forma progresiva a lo largo del paseo marítimo del municipio, y otro destinado a los servicios de salvamento y socorrismo, que permiten enlazar el tramo ya existente con el nuevo recorrido a la altura de la rotonda".

Por último, ha valorado la iniciativa porque "supone seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y también de quienes tienen aquí una segunda residencia, que ya pueden disfrutar de la senda litoral completa en esta zona, con mejores condiciones para pasear y disfrutar del entorno".