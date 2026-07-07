Concentración en repulsa por la agresión a una médica residente de Atención Primaria en Villanueva del Rosario (Málaga)

Concentración en repulsa por la agresión a una médica residente de Atención Primaria en Villanueva del Rosario. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

Profesionales del Área Sanitaria Norte de Málaga, adscrito al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, se han concentrado este martes a las puertas del Centro de Salud Antequera Estación, en la localidad antequerana, para mostrar su más firme rechazo a la agresión sufrida por una médica residente de medicina familiar y comunitaria durante el ejercicio de su labor asistencial.

Así lo han informado desde la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga en una nota, en la que han señalado que los hechos ocurrieron el pasado domingo en el consultorio de la localidad de Villanueva del Rosario, cuando un paciente exigió la prescripción de una determinada medicación.

La profesional, siguiendo los criterios clínicos y asistenciales, le indicó la necesidad de realizar previamente una valoración médica antes de prescribir cualquier tratamiento, han indicado, punto en el que han señalado que ante la negativa, "el paciente reaccionó de forma violenta y le propinó un fuerte golpe en el rostro que le provocó una fractura de los huesos nasales".

La concentración, en la que han participado profesionales sanitarios, el delegado territorial de Sanidad, equipos directivos y representantes de distintas categorías profesionales, ha servido para trasladar todo el apoyo y la solidaridad a la médica agredida, así como para condenar rotundamente cualquier manifestación de violencia contra los profesionales del sistema sanitario público.

Desde el Área Sanitaria Norte de Málaga han recordado que las agresiones, ya sean físicas o verbales, "son totalmente incompatibles con la convivencia y con el normal desarrollo de la asistencia sanitaria". Asimismo, han insistido en la importancia de "mantener un clima de respeto mutuo que permita a los profesionales desempeñar su trabajo con seguridad y ofrecer una atención sanitaria de calidad".

Además, han reiterado su compromiso con la protección de sus profesionales y continuará impulsando todas las medidas de prevención, apoyo y acompañamiento contempladas en el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, mostrando tolerancia cero ante cualquier acto de violencia contra quienes trabajan cada día al servicio de la ciudadanía.

El alcalde de Antequera (Málaga), Manuel Barón, junto a otros miembros del equipo de gobierno, han asistido a la concentración de repulsa, "sumándose así a una muestra pública de rechazo ante este violento episodio y de apoyo a la facultativa agredida, así como al conjunto de profesionales sanitarios que desarrollan su labor diaria en centros de salud, consultorios, hospitales y dispositivos de urgencias", han informado desde el Ayuntamiento.