El concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música de Málaga contará con la soprano malagueña María Lourdes Benítez

MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concierto extraordinario de Navidad de la Banda Municipal de Música de Málaga contará con la actuación de la soprano malagueña María Lourdes Benítez, que cuenta en sus interpretaciones con un gran elenco de composiciones líricas y sinfónico-coral. El evento gratuito está previsto para este domingo, 14 de diciembre a las 19.00 horas, en la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires. Este año, la cita musical cumple la edición número 30 y contará de nuevo con la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez.

El concierto comenzará con la obertura de carácter navideño A Christmas Festival que compuso Leroy Anderson, a partir de los villancicos más populares de su tierra y una canción navideña; le seguirá de Grown-Up Christmas de List de David Foster & Linda Thompson-Jenner, que ha sido versionado por numerosos artistas; continuará A Swinglkling Christmas, seguido de The Christmas Song de Mel Torme & Robert Wells, Classical Christmas y la primera parte concluirá con A Christmas Rockfestival.

En la segunda parte, la soprano María Lourdes Benítez ofrecerá un repertorio de villancicos de diferentes lugares de España y del mundo. Comenzará con Gesú, Bambino del compositor Pietro Yon y que está basada en la melodía y estribillo derivan de Adeste Fideles,. Continuará con la interpretación de Aurtxoa Seaskan de Gabriel Olaizola; seguirá con White Christmas (Blanca Navidad) que compuso Irving Berlin y finalizará con Villancicos Populares y el esperado Noche de Paz de Franz Gruber.

El Ayuntamiento ha agradecido, un año más, a la parroquia de los Santos Mártires, en la persona de su párroco Manuel Ángel Santiago, su colaboración para la celebración de este concierto.