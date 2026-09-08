Condenado por intentar matar a un vigilante y lesionar a otros en una pelea en un local de ocio de un hotel de Marbella

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a tres años y medio de prisión un hombre por intentar matar a un vigilante de seguridad y lesionar con una navaja a otros tres cuando estos intentaban reducirlo tras una pelea en un local de odio en un hotel de la localidad malagueña de Marbella.

Los hechos sucedieron en julio de 2024. Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado se encontraba en el interior del establecimiento de ocio donde se produjo una reyerta entre varias personas, por lo que tuvieron que intervenir los servicios de seguridad.

Las personas de seguridad sacaron al acusado del establecimiento y al salir por las escaleras este sacó una navaja que llevaba consigo y comenzó a arremeter contra los vigilantes, quienes tuvieron que utilizar los esprays de pimienta para defenderse, según recoge la resolución.

Una vez fuera del local, este continuó "en gran estado de agresividad, acometiendo a varios de los trabajadores" y con la intención de acabar con la vida de uno de los presentes "le lanzó dos puñaladas al cuello, alcanzándole solo una de ellas", mientras el personal de seguridad le instaba a que parara su actitud.

No obstante, lejos de esto, el acusado continuó esgrimiendo el arma contra ellos, alcanzando a otro hombre en el brazo derecho; y cuando dos vigilantes más acudieron igualmente para tratar repeler la agresión del procesado, ambos resultaron lesionados también, señala la sentencia.

Cuando llegó la policía, el acusado estaban "con la navaja en la mano, en actitud muy violenta, no obedeciendo sus órdenes de que depusiera su actitud, siendo finalmente detenido y reducido". Una de las víctimas sufrió importantes heridas y lesiones, que le causaron secuelas y perjuicio estético.

Antes del inicio del juicio, el acusado consignó en la cuenta de Tribunal las cantidades de 59.178 euros y de 9.850 euros; todo ello destinado a abonar las responsabilidades civil solicitadas.

Por estos hechos fue condenado por un delito de homicidio en grado de tentativa, otro de lesiones y otros dos de lesiones leves, con la circunstancia que atenúa la pena de reparación del daño, al haber abonado la indemnización.

Así, se le impuso la pena de tres años y medio de prisión y el pago de una multa de 900 euros. Como responsabilidad civil, se le condenó a indemnizar a las cuatro víctimas, en concreto al principal herido con 7.040 euros por las lesiones y 40.483 euros por las secuelas; y a otro con 10.400 euros, cantidades ya pagadas.

La Sala acordó sustituir la pena de prisión impuesta, una vez cumplida la mitad de la misma, por la expulsión del territorio nacional, al que no podrá volver en el plazo de diez años, bajo la advertencia de que de incumplir esta condición procederá el cumplimiento del resto de la condena.

El procesado reconoció los hechos y asumió la penas que por los mismos había interesado por el ministerio fiscal y la acusación particular, así como la indemnización solicitada.