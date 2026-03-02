Condenado en Málaga a cinco años de cárcel por violar a una menor cuando estaba dormida

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a cinco años de cárcel a un hombre por violar a una menor de 17 años, aprovechando que se encontraba dormida, hechos que sucedieron durante las restricciones acordadas durante el covid en una localidad malagueña. Además, deberá pagar una indemnización a la víctima de 30.000 euros.

Según se declara probado en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los hechos sucedieron en marzo de 2021 en la vivienda del acusado en Vélez, cuando este se quedó a solas con la menor, a la que había conocido esa misma noche a través de unos amigos comunes.

La Sala señala que "favoreciéndose de que llegó la hora de toque de queda", que se acordó con motivo de la pandemia de covid, el procesado aprovechó que ella se encontraba profundamente dormida para violarla "sin que en ningún momento constara consentimiento por parte de la víctima" de dichos actos.

En un momento dado, la entonces menor se despertó, cogió su ropa y huyó del lugar para pedir auxilio. A consecuencia de estos hechos, la víctima ha sufrido problemas para conciliar y mantener el sueño, disminución de la relaciones sociales y pensamientos intrusivos en relación a la vivencia soportada.

Por estos hechos se condena al acusado a la pena de cinco años de prisión, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicar con la víctima durante ocho años y a la pena de libertad vigilada por mismo tiempo. En cuando a responsabilidad civil, deberá indemnizarla con 30.000 euros, por los daños morales.

La defensa y el acusado expresaron su conformidad con la acusación pública y la particular, así como con las penas solicitadas, por lo que no fue necesario la continuación del juicio y la sentencia se declaró firme.