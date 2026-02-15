Conducir patinetes sin llevar casco, por aceras y con dos personas, principales infracciones en Málaga capital

Archivo - Una joven va en patinete durante el primer día de frío. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las infracciones cometidas por Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre los que se encuentran los patinetes, en Málaga capital han sumado en 2025 un total de 3.558 infracciones, frente a las 2.361 de 2024, siendo la mayoría por circular sin llevar casco, circular por aceras, paseos o zonas peatonales y circular con dos o más personas.

En concreto, en relación con circular sin llevar casco el año pasado supuso un total de 1.916 infracciones, frente a las 52 del año anterior. Otra de las infracciones más cometida es circular por aceras, paseo y zonas peatonales, que sumaron 430 y que supone nueve menos que en 2024, cuando sumaron 439; le siguen las infracciones por conducir un VMP portando dos o más personas, que fueron un total de 340 el pasado año y 403 en 2024.

Asimismo, rebasar un semáforo fase roja sumó un total de 243 infracciones, cifra inferior a las 251 de 2024; mientras que conducir un VMP siendo menor de 16 años contabilizó 128 infracciones, frente a las 94 de 2024, según los datos facilitados a Europa Press.

Por otro lado, 70 infracciones estuvieron relacionadas en 2025 por circular utilizando un dispositivo de telefonía móvil (en 2024 fueron 67); 66 por circular en sentido contrario (40 en 2024); 59 por utilizar auriculares o reproductores de sonido (60 en 2024); 20 por cruzar pasos para peatones --excepto en carriles bici-- (19 en 2024); y 18 por circular de forma temeraria (16 en 2024). Por su parte, estacionar fuera de las zonas reservadas fueron 165 hasta finales de abril, frente a las 835 de todo 2024.

TOTAL DE INFRACCIONES

El total de infracciones contabilizadas en 2025 han sido de 3.558 el pasado año 2025, lo que supone un aumento con respecto a 2024, cuando sumaron 2.361.

De igual modo, el pasado año la Policía Local realizó un total de 772 controles a Vehículos de Movilidad Personal, cifra superior a los 558 de 2024 y 48 controles de velocidad frente. Así, el total de intervenciones en 2025 han sido de 4.378, cifra mayor que en 2024, cuando fueron 2.920.

Por tanto, de los datos se desprende un mayor control y seguridad, ya que el incremento de 1.458 intervenciones totales demuestra una presencia policial más efectiva y eficaz para garantizar que los conductores de VMP respeten las normas de convivencia.

También se ha intensificado la protección del peatón mediante el control de la circulación por aceras y zonas peatonales, así como el fomento del uso del casco protector, a raíz de la entrada en vigor de la ordenanza el 30 de noviembre de 2024 y la reducción de las sanciones por estacionamiento indebido, como consecuencia de la retirada de los estacionamientos habilitados.