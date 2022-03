La conexión ferroviaria directa entre Granada y Málaga comienza a funcionar el 4 de abril

GRANADA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos servicios ferroviarios que conectarán de forma directa y por alta velocidad las ciudades de Granada y Málaga con un tiempo de viaje de 70 minutos comienzan a funcionar el próximo 4 de abril, lo que supondrá un ahorro de media hora al incorporar una variante que "permite completar el trayecto sin realizar transbordos en la estación de Antequera Santa Ana", en la provincia malagueña.

La puesta en marcha de los nuevos servicios es, para el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, "una muestra más de que el Gobierno sigue avanzando en la mejora de las conexiones ferroviarias en Andalucía" en este caso con dos servicios "que por primera vez en su historia unirá por alta velocidad a estas dos capitales".

"Estoy convencido de que ambas ciudades se van a beneficiar mutuamente, en especial los sectores turístico y empresarial, sin olvidar la importancia que tiene esta conexión para la cohesión territorial y social", ha afirmado Fernández en una nota de prensa.

De forma inicial se han establecido dos servicios Avant en cada dirección (7,40 y 18,50 horas Granada- Málaga y 9,25 y 20,25 horas Málaga- Granada), con paradas en Loja, en el Poniente granadino.

Esta conexión directa es posible con la incorporación de un nuevo tramo de 7,5 kilómetros de trazado sobre las líneas de alta velocidad Granada-Antequera Santa Ana y Málaga-Córdoba, generando una variante que evita los transbordos en la estación de Antequera Santa Ana y una reducción de los tiempos de viaje de 30 minutos.

Fernández ha adelantado que "está muy próxima la inauguración de la nueva estación de Antequera Ciudad" que hará posible que esta ciudad tenga un acceso directo a la línea de Alta Velocidad Española.

Además, ha asegurado que "los trabajos de la variante de Loja continúan a buen ritmo, centrados en el viaducto de Ríofrío". El Ministerio de Transportes está realizando la actualización de los proyectos de la variante, que permitirá ganar en seguridad y ahorrar tiempo en la conexión Sevilla-Madrid al acortar el tiempo en los trayectos.

El delegado ha resaltado que "la apuesta y el compromiso del Gobierno de España con las conexiones ferroviarias en Andalucía se materializan en los 1.254 millones contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para 2022, un 183 por ciento más respecto a los anteriores, destinado a avanzar seguir avanzando en las actuaciones ferroviarias que están en marcha" en la comunidad autónoma.

Entre ellas ha destacado la Alta Velocidad en la línea Murcia-Almería, dentro del Corredor Mediterráneo, en la que se ha puesto en servicio la primera fase de la integración en Almería; el avance de las obras de la nueva estación de Antequera, además de los proyectos de la variante de Loja y los trabajos en la implantación del sistema ERTMS en la línea Sevilla-Cádiz.

También el estudio informativo de la línea Sevilla-Huelva, así como las obras del 'by-pass' de Almodóvar del Río, que mejorará la conexión Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga.

En la red convencional ferroviaria, se ha referido a la mejora y electrificación de la línea Algeciras-Bobadilla, que "optimizará las conexiones del puerto y posibilitarán la implementación de una autopista ferroviaria hasta Zaragoza".

También ha garantizado que están estudiando las posibles mejoras en las conexiones con Jaén y la de accesos a diferentes puertos, como el de Sevilla, el de Cádiz o el Bajo de la Cabezuela.

SEGUNDA FASE DE LA CONEXIÓN GRANADA-MÁLAGA

Por su parte, Renfe ha informado que la oferta inicial de la conexión ferroviaria directa entre Granada y Málaga se incrementará en una segunda fase con un tren más en cada sentido según lo decretado en el contrato de Obligación de Servicio Público que la compañía mantiene con la Administración General del Estado.

Los nuevos trenes Avant Granada-Málaga se encuentran desde este viernes a la venta en todos los canales de la compañía, la web www.renfe.com, aplicaciones oficiales, el teléfono 912 320 320, estaciones y agencias.

El nuevo Avant Granada-Málaga se prestará con unidades de la serie 104, que ya operan en el resto de relaciones Avant de Andalucía. Estos trenes son un modelo habitual para prestar servicios en distancias medias a través de líneas de alta velocidad. Están formados por cuatro coches, disponen de 237 plazas (una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida) y alcanzan una velocidad comercial de 250 kilómetros por hora.

Con este nuevo servicio, incluido en la oferta de servicios públicos de la compañía, ya serán tres las relaciones Avant que Renfe opere en Andalucía: Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Granada-Málaga.

TARIFAS Y ABONOS PARA VIAJES FRECUENTES

El objetivo de los servicios Avant es extender los beneficios de la alta velocidad entre poblaciones cercanas, para ofrecer desplazamientos con altos niveles de confort, seguridad y tiempos de viaje muy competitivos respecto a otros modos de transporte que favorezcan el uso recurrente del tren tanto por motivos laborales/estudios como de ocio.

Por ello, dentro de la oferta tarifaria de los servicios Avant destaca el amplio abanico de abonos y títulos de transporte multiviaje que permiten viajar con importantes descuentos respecto a la tarifa general.

La tarifa de ida entre Málaga y Granada en trenes Avant es de 23,10 euros (37 la de ida y vuelta). Con los diferentes abonos que Renfe pondrá a la venta a partir del día 3 de abril en esta relación, será posible viajar entre Málaga y Granada desde 8,5 euros por trayecto (Tarjeta Plus 50 viajes).

Todos los abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45) son nominativos y permiten al cliente sumar puntos para disfrutar de las ventajas del programa +Renfe.