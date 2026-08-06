Confirman la condena a cinco acusados por alijar en la costa de Málaga 143 kilos de hachís desde tres embarcaciones

Archivo - Fachada del TSJA, en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia de Málaga a cinco personas por pretender alijar a bordo de tres embarcaciones una importante cantidad de sustancias estupefacientes. Se mantiene la pena de prisión y solo se rebaja la cuantía de la multa impuesta.

Según se declaró probado por la Sala de Málaga, y ahora queda confirmado, los cinco acusados se pusieron de común y previo acuerdo, en convivencia con otras personas que no han sido identificadas y fueron sorprendidos el día 27 de mayo de 2019 cuando llevaban a cabo este desembarco.

Así, en un primer momento se abarloaron dos de las embarcaciones, una de ellas con origen en Melilla, navegando ambas rumbo a la costa de Málaga. Al ser detectada esta operación, se desplazaron agentes de la Unidad Fiscal y se activaron embarcaciones del Servicio Marítimo, según señala la resolución.

Según se declaró probado, una de las embarcaciones pasó previamente por Marruecos para cargar las sustancias estupefacientes que finalmente fueron intervenidas; mientras que la otra, que tenía practicado un doble fondo en su casco, detuvo su marcha cuando se encontraba a una milla de la costa.

La tercera embarcación se puso en marcha y se aproximó a la anterior, permaneciendo paradas. Cuando llegó al lugar la patrullera de la Guardia Civil, se inició la persecución de la más pequeña, que no hizo caso al alto hasta que llegó a la playa de Torre de Benagalbón, en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria.

Varios hombres huyeron del lugar, aunque fueron interceptados tres de los procesados. Posteriormente, los agentes localizaron las otras dos embarcaciones.

En la misma zona donde se produjo el abarloamiento de las dos últimas embarcaciones, aparecieron flotando la mañana siguiente diez fardos y 35 tabletas sueltas de lo que resultó ser resina de hachís que "fueron arrojados al mar por actuación conjunta" de los acusados ante la presencia de la Guardia Civil.

El total de las sustancias estupefacientes incautadas tenían un peso bruto de 143.500 gramos y resultaron ser resina de hachís, con un valor en el mercado ilícito de 792.120 euros.

Por estos hechos se condenó a los acusados por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y con la agravación de extrema gravedad. A cuatro de ellos se les impuso tres años y ocho meses de prisión y al quinto, cuatro años y tres meses por ser reincidente.

Contra esta condena, las defensas de los acusados presentaron recursos, en los que alegaron la ausencia de prueba directa de la participación de los acusados y el error en la valoración de la existente; unos argumentos que se desestiman, menos en el punto de rebajar el importe de la pena de multa a 272.734,5 euros.