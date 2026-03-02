El conflicto en Oriente Medio paraliza conexiones de España con el Golfo: 32 vuelos programados por Aena

Archivo - Dos personas observan el panel de salidas con motivo de la operación salida del puente de agosto, en la T4, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La red de aeropuertos de Aena registraba hasta este momento un total de 32 vuelos programados en sus conexiones con Oriente Medio, afectando a las rutas con Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, Jordania y Qatar, según ha confirmado el gestor aeroportuario a Europa Press.

La operatividad en los aeródromos españoles se encuentra bajo mínimos debido a la crisis desatada por el ataque iraní en la región del Golfo Pérsico, que ha obligado al cierre de los principales centros de conexión internacionales.

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se sitúa como el punto más afectado de la red nacional con 20 vuelos programados para la jornada. De esta cifra, ya se han confirmado 16 operaciones canceladas y ninguna ha logrado operar hasta el momento, reflejando el bloqueo casi total de las rutas que enlazan la capital catalana con los grandes 'hubs' de la zona en conflicto.

Por su parte, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas mantiene 10 vuelos programados en su cronograma oficial. No obstante, las autoridades aeroportuarias ya han contabilizado una operación cancelada y ninguna operada hasta el momento, mientras el sector permanece atento a la evolución de las restricciones en los espacios aéreos de Dubái, Doha y Abu Dabi.

En el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol la situación es de parálisis técnica, con dos vuelos programados y ninguno operado. La incertidumbre en la región ha provocado que la mayoría de las compañías aéreas que operan desde la costa malagueña hayan tomado la decisión de suspender la venta de billetes a la zona, una medida que se mantendrá vigente como mínimo hasta el próximo miércoles.

Esta interrupción del tráfico aéreo responde al cierre por tercer día consecutivo de los aeropuertos de Dubái y Abu Dabi, así como los de Doha en Qatar y Manama en Bahréin.

El impacto global es masivo, teniendo en cuenta que las tres grandes aerolíneas del Golfo -Qatar, Emirates y Etihad- transportan habitualmente a unas 90.000 personas al día, cifra que podría duplicarse al sumar al resto de operadores internacionales.