Continua estable en la UCI uno de los afectados por intoxicación alimentaria tras una boda en Iznate (Málaga)

Archivo - Hospital comarcal de la Axarquía en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El único hombre hospitalizado de los 40 afectados por una intoxicación alimentaria tras una boda en el municipio malagueño de Iznate sigue ingresado estable en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.

Cabe recordar que la Consejería de Sanidad ya ha iniciado una investigación en relación con la intoxicación alimentaria. Fuentes de la Delegación de Sanidad han confirmado que la consejería "está llevando a cabo las actuaciones de investigación necesarias para determinar el origen de una toxiinfección alimentaria registrada en dicha localidad".

Así, las fuentes también precisaron a Europa Press que de momento hay 40 personas afectadas, de las cuales únicamente una requirió hospitalización y continúa ingresada.

Al parecer, esta intoxicación en Iznate se habría producido en la celebración de una boda, como ocurrió hace una semana tras el consumo del menú en un hotel de Benalmádena (Málaga).

En el caso de Benalmádena, también resultaron afectadas al menos 40 personas y la investigación llevada a cabo por la Unidad de Protección de la Salud confirmó el positivo por salmonella.