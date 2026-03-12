Continúa la instalación de las polémicas esculturas en el puerto de Málaga

Instalación de las esculturas de Ginés Serrán - EUROPA PRESS/ALEX ZEA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La instalación de las esculturas, que incluyen representaciones de Neptuno y Venus, obra de Ginés Serrán, y que ha causado polémica en la ciudad, continúa en la zona de entrada del puerto de Málaga donde se podrán ver de manera temporal durante seis meses sin posibilidad de prórroga.

En el espacio ya están instalados dos leones y este jueves se está procediendo a la instalación de la escultura de Venus, que se espera que quede dispuesta a lo largo del día.

De igual modo, falta por instalar la representación de Neptuno, que también es parte del conjunto escultórico previsto. Así, según han señalado fuentes de la Autoridad Portuaria a Europa Press, la previsión es que los trabajos queden culminados a lo largo de la semana.

Cabe recordar que el pasado día 6 de marzo se celebró un Consejo de Administración extraordinario del Puerto durante el cual se volvió a debatir la instalación de estas esculturas y se valoró el plazo de colocación en seis meses sin posibilidad de prórroga.

Así, una vez aportada toda la información, cada uno de los consejeros tuvo la oportunidad de expresar su punto de vista sobre los informes jurídicos y administrativos expuestos y, finalizadas las intervenciones, se procedió a la votación durante la cual la mayoría de los consejeros votaron a favor de su instalación.

Este consejo extraordinario se convocó una vez recibidos los informes favorables de Puertos del Estado y después de la polémica suscitada sobre la idoneidad de la instalación.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, señaló, asimismo, que durante el consejo se recordó que "realmente esta decisión ya se tomó y por unanimidad el 25 de junio de 2025", pero, "también es verdad, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que no podemos ser ajenos a la polémica" que hay en la ciudad.

Así, el presidente de la Autoridad Portuaria incidió en que "era bueno una nueva reflexión, una nueva valoración". Al respecto, valoró que "el debate ha sido abierto" y subrayó que todos los consejeros han tenido la oportunidad de expresar su opinión "tras analizar toda la información aportada, tanto lo que ha salido en prensa como las manifestaciones de asociaciones, como los distintos informes técnicos y jurídicos que se han ido aportando al expediente".

Finalmente, dijo, "la decisión del consejo ha sido mayoritariamente, por una mayoría bastante importante, favorable a la exposición temporal de estas estatuas", que "va a ser improrrogable". "Las estatuas van a estar expuestas desde el día en que oficialmente empiece su visión hasta el día que se cumplan los seis meses desde su exposición", concluyó.