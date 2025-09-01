Controlado el incendio forestal en Benalmádena (Málaga)

Un operario movilizado por el Plan Infoca contempla las tareas de un helicóptero en la extinción de un incendio en la zona de Santángelo Oeste en la ciudad malagueña de Benalmádena. - AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El incendio que este lunes afecta a la zona de Santángelo Oeste en la ciudad malagueña de Benalmádena ya ha quedado controlado según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales.

A través de una publicación en sus redes sociales el Plan Infoca señala que hasta la extinción definitiva del incendio aún permanecen en la zona trabajando un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

A las tres de la tarde este incendio se dio por estabilizado después de que las primeras informaciones respecto al mismo, en una zona de matorral y próxima a viviendas, fueran señaladas desde el Ayuntamiento de Benalmádena y el Plan Infoca en torno a las 12.10 horas.

Cabe recordar que las labores de extinción se complicaron en un primer momento debido al fuerte viento en la zona, e incluso hubo restricciones de tráfico en el área afectada y seis viviendas tuvieron que ser desalojadas en la calle Camino de las Canteras.

En primera instancia se desplegaron dos Bricas, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos grupos de bomberos forestales, además de un vehículo autombomba y dos helicópteros: uno semipesado y uno ligero. Además, el Ayuntamiento también movilizó a la totalidad de las dotaciones de bomberos de Benalmádena y a personal de Protección Civil.