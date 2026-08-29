Controlado el incendio forestal declarado este sábado en un paraje de Cártama (Málaga)

Incendio forestal declarado en un paraje de Cártama. - INFOCA

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Infoca, ha dado por controlado a las 19,50 horas el incendio declarado este sábado, 29 de agosto, en un paraje en el municipio malagueño de Cártama.

Así lo ha dado a conocer el Infoca en un mensaje publicado en su cuenta en la red social 'X', consultado por Europa Press, en relación a este incendio que afecta al paraje Dehesa Alta.

Previamente, el incendio se había dado por estabilizado, si bien en el lugar se habían quedado 25 bomberos forestales, dos Brica, un técnico de operaciones, cuatro agentes medioambientales y dos autobombas para lograr el control del incendio, algo que se ha logrado cerca de las 20,00 horas.

Así las cosas, los efectivos del Infoca trabajan ahora en las tareas propias para el remate y liquidación del incendio, según han explicado desde el dispositivo.