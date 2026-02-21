Controlado el incendio en Istán (Málaga)

Controlado el incendio forestal en Istán. - PLAN INFOCA

MÁLAGA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal que desde este pasado viernes por la tarde afecta al paraje de Cerro Abanto en el municipio malagueño de Istán ha quedado ya controlado, según ha informado el Servicio de Extinción, Plan Infoca, en sus redes sociales consultadas por Europa Press.

El incendio arrancó el viernes sobre las 15.50 horas en dicho término municipal, dentro del Parque Nacional Sierra de las Nieves; pero en un área con matorral y poca arboleda.

Las tareas de extinción se han centrado en laderas de fuerte pendiente con riesgo de desprendimiento de rocas. A pesar de que la vegetación en la zona era baja, esta era de alta densidad, y se han registrado vientos de baja intensidad durante las tareas.

Según han precisado, en los trabajos de extinción han llegado a participar hasta ocho grupos de bomberos forestales, tres autobombas, un Brica, tres técnicos de operaciones, tres agentes de Medio Ambiente, y un encargado de logística; además de dos helicópteros pesados súper puma y una Unidad Médica de Incendios Forestales.