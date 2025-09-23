La coordinadora Universidad de Málaga x la Pública se moviliza por "una financiación digna"

Movilización de la coordinadora UMA x la Pública a las puertas de la Facultad de Derecho con motivo de la inauguración del curso universitario que tenía lugar en su interior. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora UMA (Universidad de Málaga) x la Pública ha desarrollado este martes una concentración de protesta a las puertas de la Facultad de Derecho mientras en su interior se celebraba la inauguración oficial del curso universitario. Los manifestantes han reivindicado "una financiación digna de la universidad pública", lema bajo el que han protestado.

Así, en declaraciones a los medios, representantes de la coordinadora han dicho que la misma se creó en torno a la que han calificado como "'una tormenta perfecta' porque el equipo rectoral pasado y anterior está haciendo una gestión nefasta de los pocos fondos públicos que nos llegan".

"Lo que nosotros exigimos primero es que el rector se ponga de una vez por todas del lado de UMA por la Pública. De momento el rector ni nos ha recibido en los meses que llevamos en funcionamiento; pedimos que se ponga de parte de nosotros, que vaya a la Junta de Andalucía y que exija la financiación que la universidad se merece y que empiece después de dos años que lleva como rector a cumplir su programa electoral", han expuesto.

"Y a la Junta le exigimos que dé a la Universidad de Málaga la financiación que se merece. No estamos pidiendo nada del otro mundo. La Universidad de Málaga es la cuarta universidad pública peor financiada de España. Y entonces lo que pedimos simplemente es una financiación justa y para los gastos que conlleva la universidad", han agregado como reclamación a la Administración autonómica.

Desde UMA x la Pública, que aglutina a todos los sectores de la comunidad universitaria como personal docente e investigador, personal de administración y servicios, y estudiantado, señalan que las afectaciones de esta financiación se dejan sentir en "una falta de docencia, ya que los profesores no pueden obtener plaza en la UMA"; en que para el alumnado "hay asignaturas que no se pueden impartir por haber una falta docente"; y en la falta de materiales "para poder hacer las prácticas o dar clases de manera normal".

Además han criticado recortes en servicios como el de atención psicológica al alumnado, "que se ha privatizado con el tiempo", o el de cafetería "que se ha visto reducido y que está aumentado el precio".

Los representantes de UMA x la Pública han anunciado nuevas reuniones, asambleas y concentraciones; a la vez que han señalado que coordinan acciones que quieren realizar con la plataforma en defensa de la Universidad de Jaén, así como con otros movimientos de las de Granada y Sevilla, "con la intención de hacer una plataforma en defensa de la universidad pública en toda Andalucía".

Por último, han centrado sus críticas en las nuevas universidades privadas que se instalarán en Málaga, y al respecto han dicho que "es sospechoso al menos que justo en el momento en el que la UMA empieza a sufrir más las consecuencias de esta infrafinanciación y empieza a tener más recortes, se ajusta al curso en el que en Málaga se van a abrir dos universidades privadas. Creemos que es un plan estructurado por parte de la Junta", han apuntado.