Correos dedica un sello a los dibujantes malagueños Idígoras y Pachi dentro de su serie 'Humor Gráfico'

El matasellos del primer dia de circulación del sello dedicado a Idígoras y Pachi - CORREOS

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sello de Correos de la colección 'Humor Gráfico', la serie filatélica con la que la entidad busca rendir homenaje a destacados maestros del dibujo y a la sátira periodística de España, está dedicado este año 2026 a los dibujantes malagueños Idígoras y Pachi.

Ángel y Francisco Javier Rodríguez Idígoras son hermanos y comenzaron sus trayectorias profesionales por separado en los años ochenta, colaborando en cabeceras andaluzas como 'Sur', 'La Gaceta de Málaga', 'El Sol del Mediterráneo' o 'Diario Málaga'. En 1992 unieron sus talentos a raíz de una llamada de la revista 'El Jueves', formando una singular pareja de humoristas gráficos que desde entonces comparte la creación de guiones y dibujos.

Sus viñetas, caracterizadas por la ironía y una mirada crítica sobre la actualidad y la vida cotidiana, han aparecido tanto en la prensa diaria como en numerosas publicaciones satíricas.

Desde 1994 colaboran con el diario 'El Mundo' y también han publicado libros de literatura infantil y expuesto sus dibujos en España, Brasil, Argentina, Portugal, Francia y Estados Unidos.

Son Profesores Honoríficos del Humor por la Universidad de Alcalá y han recibido reconocimientos como el Haxtur a la Mejor Obra de Humor, el Premio Málaga del Día de Andalucía, el Premio de Comunicación Amigos de Málaga o la Medalla de Honor de la Asociación de la Prensa de Málaga y del Colegio de Periodistas de Málaga.

Sus trabajos han aparecido en publicaciones como ABC, Amaníaco, Bocetos, El Jueves, El Mundo, El Periódico de Catalunya, Interviú, Marca, Puta Mili, Retranca, Súper Mortadelo, Sur, The Guardian y otras revistas y periódicos nacionales e internacionales.

Correos ha confirmado en un comunicado que la oficina principal de Correos de Málaga, ubicada en la Explanada de la Estación, dispone del correspondiente matasellos de primer día de circulación que podrá utilizarse desde este lunes hasta el 14 de octubre de 2026 exclusivamente en envíos franqueados con el sello dedicado a Idígoras y Pachi. Asimismo, Correos ha puesto en circulación un Sobre de Primer Día dedicado a los humoristas malagueños.

Los productos pueden adquirirse de forma presencial en las oficinas de correos, a través del servicio de Correos Market o contactando con el Servicio Filatélico mediante el correo electrónico o el número de teléfono correspondiente