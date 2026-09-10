Correos despliega en la provincia de Málaga toda la infraestructura de La Vuelta 26. - CORREOS

MÁLAGA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Correos se encarga de toda la infraestructura de La Vuelta 26, que en la etapa 19 de este viernes, 11 de septiembre, recorrerá la provincia de Málaga entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, en una jornada que pasará por Rincón de la Victoria, Málaga, Cártama, Coín y Alozaina, antes de afrontar Puerto de Las Abejas y llegar a Ronda.

Asimismo, posteriormente superará Puerto de los Empedrados y Puerto Cerro Mojón, atravesará San Pedro de Alcántara, en Marbella, y Estepona, para concluir en Peñas Blancas, una subida que volverá a formar parte del recorrido de La Vuelta tres años después de su última presencia en la carrera.

Correos se encarga un año más del despliegue logístico de La Vuelta 26, que se disputa hasta el 13 de septiembre, han explicado en un comunicado.

Tras la alianza firmada el pasado año por el presidente de Correos, Pedro Saura, y el director general de Unipublic, Javier Guillén, la compañía postal y de paquetería se afianza, hasta al menos 2027, como Operador Logístico Oficial de La Vuelta, con la que colabora por séptimo año consecutivo para llevar a cabo este gran desafío logístico.

Correos desplaza más de 400 toneladas del material necesario para que la prueba pueda disputarse sin incidencias logísticas en sus 21 etapas y 40 sedes, incluidas las ubicadas en Mónaco y Andorra. La empresa pone a disposición 25 cabezas tractoras, tres camiones con remolque, cinco camiones rígidos, un camión rígido grúa, uno frigorífico y 18 plataformas.

En total, 35 vehículos logísticos a lo largo de más de 3.289 kilómetros del recorrido operativo cargados con el material clave necesario para la celebración de la carrera.

A este despliegue logístico se suman las vallas, señalizaciones y todo el material que forma parte de las diversas infraestructuras móviles de meta, tales como el pódium, la sala de prensa, el control de firmas, las instalaciones para realizar el antidopaje o el camión cocina, entre otras.

Correos es de nuevo colaborador principal de La Vuelta 26 apadrinando la clasificación por equipos, que premia cada día al mejor equipo de cada etapa y, al final de La Vuelta, al mejor equipo de la clasificación general. Un ranking que se establece sumando los tres mejores tiempos individuales de los corredores de cada equipo, siendo primer clasificado el equipo que sume el menor tiempo.

Como en ediciones anteriores, el mejor equipo de cada etapa subirá diariamente al pódium del control de firmas para recoger su galardón antes de tomar la salida. Del mismo modo, el equipo que lidere la clasificación general de las escuadras lucirá cada día un dorsal rojo con el logo de Correos, que distinguirá a sus corredores como miembros de la mejor formación del pelotón.

La colaboración de Correos con La Vuelta también se hace visible este año en el Parque Vuelta de cada etapa donde se ubicará la carpa de Correos, en la que habrá un quiz con preguntas sobre productos y servicios de la compañía, como Correos Market, Correos Frío, sostenibilidad o el reto logístico de Correos en La Vuelta, con el objetivo de acercar a los visitantes la actividad que desarrolla la empresa.

Como novedad este año, han señalado, Correos ha presentado La Vuelta con Correos 2026, la primera colección de criptopostales del mundo, una edición especial que une la emoción del ciclismo, el coleccionismo tradicional y la tecnología digital en un único producto.

Cada criptopostal incluye una postal física prefranqueada de edición limitada junto a un código QR que ofrece una experiencia digital exclusiva y un gemelo digital o NFT asociado verificable en blockchain. La colección ya se puede adquirir a través de Correos Market y en la carpa de Correos en Parque Vuelta.

Por último, han indicado que con la ampliación hasta 2027 del acuerdo de colaboración con Unipublic, empresa organizadora de La Vuelta, Correos refuerza su compromiso y apoyo al deporte español, consolidando su presencia en uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país.