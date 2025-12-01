Correos facilita la adquisición de distintivos ambientales de la DGT para Zona de Bajas Emisiones

Archivo - Granada.- Correos facilita la adquisición de distintivos ambientales de la DGT para acceder a la zona de bajas emisiones - CORREOS - Archivo

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos facilita a la ciudadanía la adquisición de los distintivos ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) necesarios para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Estos distintivos pueden obtenerse fácilmente en cualquiera de las 68 oficinas de Correos de la provincia, así como a través de sus 95 servicios rurales, que permiten a los vecinos de municipios pequeños recibirlos directamente en sus domicilios.

Las Zonas de Bajas Emisiones se implementan en ciudades con más de 50.000 habitantes, en áreas insulares y en municipios de más de 20.000 que registran niveles elevados de contaminación. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire y reducir los niveles de emisiones, promoviendo un entorno más saludable y sostenible para la población.

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, Correos pone a disposición de la ciudadanía su red nacional de casi 2.400 oficinas y más de 6.000 carteros y carteras rurales, que ofrecen estos distintivos en todo el territorio, incluyendo zonas rurales, evitando desplazamientos innecesarios y brindando un servicio cómodo y accesible, han indicado desde Correos en un comunicado.

Así, los ciudadanos pueden adquirir los distintivos de forma sencilla y evitar posibles sanciones en aquellas ciudades donde se aplican restricciones de acceso por motivos medioambientales. Actualmente se comercializan cuatro tipos de etiquetas, según el impacto ambiental del vehículo: 0 emisiones (azul), Eco (azul y verde), Etiqueta C (verde) y Etiqueta B (amarilla).

Tienen un coste de cinco euros y están disponibles en dos tamaños, adaptados al tipo de vehículo, siendo una herramienta esencial para la identificación conforme a la normativa vigente.

Además, las oficinas de Correos ofrecen la Baliza V16, luz de emergencia homologada que permite señalizar la posición del vehículo en caso de avería o accidente sin necesidad de salir del mismo, lo que contribuye a mejorar la seguridad vial.

La posibilidad de realizar gestiones de la DGT forma parte de la diversificación de los servicios de las oficinas postales. Junto a los tradicionales productos para el envío de cartas y paquetería, las oficinas ofrecen una gran variedad de productos y servicios que facilitan el día a día a la ciudadanía, como ingresar y retirar efectivo a través de Correos Cash, envío de dinero, pago de recibos y tributos, cambio de divisas, Correos Market, Citypaq, acceso al registro electrónico de la Administración, y productos filatélicos, entre otros.