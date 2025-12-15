Archivo - Correos facilita la compra y envío de cestas navideñas en toda la provincia de Málaga - CORREOS - Archivo

MÁLAGA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Correos vuelve a poner en marcha su tradicional servicio navideño para que la ciudadanía pueda adquirir cómodamente cestas de Navidad y enviarlas al destino que elija. La red de 68 oficinas garantiza un acceso fácil en cualquier lugar de la provincia de Málaga.

Las oficinas de Correos ofrecen una selección de cestas de navidad, hasta cuatro lotes distintos desde 36 euros, que permite a los ciudadanos elegir el surtido de productos que mejor se adapte a sus necesidades.

Con el objetivo de que el servicio sea lo más cómodo posible, a la hora de comprar la cesta se podrá elegir la entrega en su propio domicilio o enviarla a la dirección que se desee y Correos se encargará de hacerlo sin coste adicional, ha indicado en un comunicado.

Además, en las zonas rurales los vecinos podrán adquirir las cestas en sus propios domicilios a través de los carteros y carteras rurales, facilitando así que cualquier persona puede adquirirla y recibirla en su casa sin tener que desplazarse e independientemente de donde resida.

La oferta de cestas navideñas, han detallado, también disponibles en la plataforma digital Correos Market, es otro de los servicios con los que Correos pretende facilitar el día a día de la ciudadanía aprovechando la capilaridad y la cobertura territorial de la red de oficinas y carteros y carteras rurales.