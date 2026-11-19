Imagen de una oficina de Correos. - CORREOS

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha trasladado su oficina de Cortes de la Frontera (Málaga) a una nueva dirección. La oficina se ubica ahora en el número 10 de la Plaza Ruiz Picasso y ya está operativa, una vez finalizadas las obras de adaptación del local y completados los trámites necesarios para su puesta en funcionamiento.

Según ha informado la entidad en una nota, la nueva ubicación se encuentra en un inmueble renovado con una superficie de 90 metros, lo que supone una mejora sustancial respecto al anterior espacio, que contaba con 60 metros.

El local ha sido acondicionado para ofrecer una atención más cómoda y eficiente, con accesibilidad optimizada, nueva climatización y mejor iluminación, entre otras mejoras. Está equipado con mobiliario específico de Correos y cuenta con un punto de atención al cliente operativo de lunes a viernes, en horario de 8,30 a 14,30 horas.

En la oficina de Cortes de la Frontera trabajan cuatro personas: una dedicada a la atención al cliente y tres a las tareas de distribución. El puesto de atención al cliente dispone de un mostrador ergonómico que facilita una atención accesible para todos los colectivos.

Correos ha ampliado su gama de servicios y, además de la recepción y entrega de envíos, ofrece nuevos productos y prestaciones que responden a una demanda creciente por parte de la ciudadanía.

Además del envío de cartas, ya sean ordinarias, certificadas o urgentes, y de la gestión de apartados postales, también se realizan otras operaciones como la venta de embalajes y sellos, el envío de paquetes, el acceso a dinero efectivo a través de Correos Cash y la contratación de la Tarjeta Correos Prepago, que permite asociar un IBAN virtual para la domiciliación de recibos y realizar transferencias de dinero.

Otro servicio destacado es el envío digitalizado de documentos a los registros de las administraciones públicas que forman parte de Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE).

También se prestan otros servicios como Correos Pay, que permite el pago de tributos y tasas de distintas administraciones, recibos de luz, IBI, impuestos de vehículos, así como trámites con la DGT o la venta de lotería de Cruz Roja y ONCE.

Igualmente, ofrece suministros y seguros de compañías asociadas, como AXA, incluyendo productos para particulares en las áreas de automóvil, hogar, salud, vida riesgo y decesos.

Esta oferta puede ampliarse con otros seguros de las ramas de Vida y No Vida, adaptándose a las necesidades de cada cliente. Correos continúa trabajando para mejorar las condiciones laborales de su personal y para ampliar su oferta de productos y servicios, tanto de administraciones públicas como de empresas privadas, con el objetivo de aprovechar al máximo el potencial de su red de oficinas y facilitar la vida de la ciudadanía.