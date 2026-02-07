Cortada la MA-3102 en Colmenar tras un deslizamiento que afecta a más de la mitad de la calzada - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La MA-3102, en municipio malagueño de Colmenar, ha sido cortada debido al temporal tras el deslizamiento en el que se actuó este pasado viernes en el punto kilométrico 0+500, que se ha reactivado y afecta ya a más de la mitad de la calzada.

Desde la Diputación Provincial han explicado que el municipio de Colmenar no queda incomunicado, ya que existe un acceso alternativo a aproximadamente a un kilómetro de la vía, pudiéndose acceder al municipio por la A-7204.

También en la comarca de la Axarquía sigue cortada la MA-3112, a su paso por el municipio malagueño de Almáchar, debido al deslizamiento de un talud con una situación "de alto riesgo", ya que existe la posibilidad de que se produzca un desprendimiento mayor que podría llegar a cortar completamente la vía.

Por otro lado, en la comarca de Ronda continúan cortadas la MA-7402 (Acinipo); la MA-8306 (Benalauría); la MA-8401 (Cortes de la Frontera) y la MA-8302 (Genalguacil). También se ha cortado la MA-8406 (Benalauría paraje Venta la Leche). En la Serranía de Ronda, asimismo, permanecen nueve carreteras cortadas de titularidad autonómica.

Por último, la Diputación Provincial ha detallado que en la comarca de Antequera está cortada la MA-6406 a su paso por la localidad malagueña de Almargen.