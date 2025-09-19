Cortes de la Frontera (Málaga) celebrará su VI concurso de pintura rápida al aire libre el 4 de octubre

El vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a María del Carmen Gutiérrez, concejala de Cultura de Cortes de la Frontera, y algunos patrocinadores del evento, durante la presentación del certamen de pintura rápida - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La cita tiene como aliciente especial un concierto gratuito del popular cantante malagueño Javier Ojeda y su banda

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Cortes de la Frontera celebra el próximo 4 de octubre la VI edición de su concurso de pintura rápida al aire libre. Se trata de un evento cultural y artístico que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado provincial de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a María del Carmen Gutiérrez, concejala de Cultura de Cortes de la Frontera, y algunos patrocinadores del evento, durante la presentación del certamen de pintura rápida cuyo objetivo es crear una obra que refleje paisajes, visiones, aspectos y/o interpretaciones plásticas del pueblo, incluida la Estación de Cortes, en un tiempo limitado desde cualquier rincón del municipio.

En este sentido, López Mestanza ha manifestado que esta iniciativa contribuye a la promoción cultural y turística del municipio, poniendo en valor tanto su entorno natural como el patrimonio de la localidad.

Asimismo, el responsable de cultura de la institución provincial ha destacado la relevancia que está adquiriendo el certamen y ha recordado que participan artistas y aficionados procedentes de toda Andalucía y de diferentes puntos de España.

Tal y como ha explicado los organizadores, podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, sean pintores profesionales o aficionados. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse el mismo día del concurso de 8.30 a 12.00 horas.

Desde las 8.30 hasta las 17.00 horas, los participantes podrán crear sus obras. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas, y cada pintor debe ir provisto del material necesario para la realización de su obra. Es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado.

Una vez finalizadas, la entrega de las creaciones se realizará en la Plaza del Ayuntamiento hasta las 17.00 horas. Posteriormente, serán expuestas hasta conocer el fallo del jurado en la calle Real.

En cuanto a los premios, por un lado, en la categoría de adultos, se concederá un primer premio valorado en 1.200 euros para el ganador; otro de 900 euros, para el segundo; 600 euros, para el tercero; tres premios de 500 euros; 400 euros para cinco quintos premios y otros siete premios de 300 euros cada uno.

La categoría de menores se divide en infantil y juvenil. La infantil (hasta los nueve años) consta de tres premios: un lote de productos de pintura valorado en 100 euros para el ganador del primer premio, y otros dos lotes valorados en 60 y 50 euros, respectivamente. La juvenil (de diez a 16 años) contempla premios compuestos por lotes de productos de pintura valorados 100, 60 y 50 euros, respectivamente.

El broche final de esta edición correrá a cargo de Javier Ojeda y su banda. La plaza del Ayuntamiento acogerá el concierto gratuito 'Más de 2.000 noches sin dormir', a partir de las 18.00 horas, donde Ojeda presentará su último disco en solitario, además de realizar un recorrido por los más de 40 años de trayectoria musical y por los principales éxitos de 'Danza invisible'.