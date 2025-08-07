La Costa del Sol consolida su posicionamiento como destino de referencia para golfistas internacionales

Costa del Sol consolida su posicionamiento como destino de referencia para golfistas internacionales - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El segmento del golf ha sido protagonista en la estrategia de Turismo Costa del Sol durante el primer semestre de 2025 con una agenda marcada por la presencia en eventos internacionales, la organización de torneos y acciones promocionales de alto impacto.

La entidad, según ha precisado en un comunicado, ha apostado por mantener su liderazgo en este producto clave con iniciativas desarrolladas tanto dentro como fuera del destino.

La temporada comenzó en enero en el marco de Fitur 2025, con la celebración de la Costa del Sol Golf Party, una acción que reunió a profesionales del sector y medios especializados para posicionar el destino como epicentro del golf en Europa. Esta iniciativa fue el punto de partida de una agenda diversa y ambiciosa.

Una de las acciones realizadas en el plano internacional por Turismo Costa del Sol, fue la participación en la Asian Golf Tourism Convention, un evento clave para atraer turistas de alto poder adquisitivo del continente asiático.

También tuvo presencia destacada en el principal encuentro estadounidense del sector, reforzando la visibilidad de la oferta golfística malagueña en un mercado con gran potencial de crecimiento.

Además, el destino fue escenario de importantes torneos como el Staysure Marbella Legends, que reunió a figuras del golf sénior internacional, y la XXVI edición del Pro-Am Costa del Golf Turismo, una cita consolidada que combina deporte y promoción turística ante touroperadores y medios especializados. En este marco, se organizó un press trip con medios internacionales, contribuyendo a amplificar la notoriedad del evento y del destino.

Por otro lado, han detallado que una de las acciones más destacadas fue el respaldo al NordicGolfers.com Challenge IV, que permitió reforzar la presencia en el mercado escandinavo, especialmente relevante para el segmento. A ello se sumó la acción en Madrid para atraer turistas de golf de alto nivel, así como las campañas específicas dirigidas al mercado británico, el más importante para este segmento en la Costa del Sol.

Por otro lado, con su estrategia sostenida, la Costa del Sol fue distinguida por la Iagto (Asociación Internacional de Touroperadores de Golf) como Mejor Destino Europeo de Golf en 2025, un galardón que consolida su prestigio internacional.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha incidido en que "el golf no solo representa un producto turístico de gran valor, sino una oportunidad para atraer visitantes de calidad durante todo el año. Nuestro objetivo es seguir diversificando mercados y reforzar el posicionamiento del destino en los principales foros internacionales".

Además, ha añadido que "la coordinación con el sector privado ha sido fundamental para impulsar un calendario de acciones coherente y eficaz. El trabajo conjunto ha dado frutos tanto en visibilidad como en resultados concretos para el destino".

Con este balance "positivo", Turismo Costa del Sol se encuentra "en una posición privilegiada para afrontar la parte final del año con nuevos retos para seguir proyectando su liderazgo en el turismo de golf a nivel global".