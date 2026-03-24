La Costa del Sol efectúa nuevas acciones dirigidas a mercados latinoamericanos para promocionar el turismo de lujo

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MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol prosigue en su estrategia de promoción internacional en el segmento lujo con la puesta en marcha de nuevas acciones dirigidas a mercados prioritarios de Latinoamérica. En este contexto, el organismo ha desarrollado una serie de encuentros profesionales en México y Colombia con el objetivo de consolidar su posicionamiento en estos mercados y seguir generando oportunidades de negocio para el destino.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, estas acciones se han diseñado bajo el formato 'Experiencia Costa del Sol", una propuesta que combina elementos culturales y gastronómicos con espacios de 'networking' profesional. En concreto, los encuentros han incluido espectáculos de flamenco y cenas dirigidas a un grupo reducido de agencias especializadas en turismo de lujo en cada ciudad.

Al hilo, han apostillado que el objetivo principal de esta iniciativa es seguir promocionando el destino en México, considerado uno de los principales emisores del segmento lujo de Latinoamérica hacia España. Se trata de un mercado con un elevado nivel de gasto y en el que Turismo Costa del Sol ya ha desarrollado diferentes acciones directas y viajes de familiarización en los últimos años.

Paralelamente, la acción busca también abrir y reforzar la presencia del destino en Colombia, un mercado de gran interés para la Costa del Sol, aunque con menor volumen de viajeros en comparación con otros países de la región. Estas iniciativas permiten establecer un contacto directo con "agentes clave del sector" y posicionar el destino entre los principales prescriptores del segmento 'premium'.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la importancia de este tipo de acciones dentro de la estrategia de promoción internacional del destino. En este sentido, ha subrayado que "México es uno de los mercados emisores más relevantes para el turismo de lujo hacia España, con un perfil de viajero de alto gasto y gran interés por experiencias exclusivas".

Asimismo, González ha señalado el valor de seguir diversificando mercados en Latinoamérica. "Colombia es un mercado de gran interés para la Costa del Sol y estas acciones nos permiten avanzar en su desarrollo, estableciendo relaciones directas con agencias especializadas y posicionando el destino entre sus principales propuestas", ha concretado.

En esta línea, la consejera delegada puso también en valor el formato de estas iniciativas, orientadas a generar una conexión más cercana con los profesionales del sector. "El formato Experiencia Costa del Sol nos permite trasladar de manera directa la esencia del destino, combinando cultura, gastronomía y 'networking' en un entorno que favorece la generación de oportunidades", ha precisado.

Además, ha destacado que este tipo de acciones contribuyen a reforzar el posicionamiento de la Costa del Sol en el segmento 'premium' a nivel internacional. Según ha indicado, el destino cuenta con una oferta adaptada a este perfil de viajero, que busca experiencias diferenciadas y de alta calidad.