La Costa del Sol recibe el reconocimiento del World Corporate Golf Challenge como destino de referencia

Entrega del reconocimiento a Costa del Sol por parte del World Corporate Golf Challenge. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo y Planificación Costa del Sol ha sido reconocido por el World Corporate Golf Challenge (WCGC)como destino turístico y deportivo de referencia para los aficionados de esta disciplina deportiva.

La entrega del galardón se ha celebrado en el marco de la Final Play-Off España 2026 de golf, celebrado esta semana en Málaga. La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha agradecido la distinción a través de un comunicado, donde ha puesto de relieve "la estrecha relación de la Costa del Sol con el golf y su dilitada trayectoria vinculada a este segmento turístico".

Málaga cuenta con más de 70 campos de golf, lo que supone la mayor concentración de Europa continental y cerca del 70% de la oferta existente en Andalucía. A ello, explica Costa del Sol, "se suman unas condiciones climáticas que permiten la práctica de este deporte durante todo el año, con 325 días de sol anuales y una temperatura media próxima a los 20 grados".

Precisamente, González ha destacado las condiciones climáticas y estructurales de la provincia para impulsar este mercado: "El golf tiene para nosotros un valor que va mucho más allá de la práctica deportiva. Nos ayuda a distribuir la actividad turística a lo largo de los doce meses, genera riqueza durante todo el año y atrae a un visitante fiel y de alto valor que, además del campo, disfruta de la gastronomía, los hoteles, la cultura y el conjunto de experiencias que ofrece la provincia", ha explicado.

González ha puesto de relieve la afinidad entre el modelo del WCGC y la estrategia desarrollada por la Diputación, "un circuito que combina deporte, empresa y networking comparte muchos de los valores que queremos impulsar desde la Costa del Sol. Este reconocimiento representa el trabajo que durante años han realizado clubes, profesionales, empresas e instituciones para convertirnos en un destino estrechamente ligado al golf", ha afirmado.

El reconocimiento del WCGC se suma igualmente a otras distinciones obtenidas por el destino, entre ellas la concedida por Iagto como mejor destino europeo de golf.