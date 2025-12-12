La Costa del Sol refuerza su posicionamiento internacional en el segmento MICE con un 'fam trip' experiencial. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha colaborado en la organización de un 'postour' a Ronda (Málaga) de tipo experiencial, dirigido a una selección de 40 compradores internacionales del segmento MICE, como continuación del evento The Meetings Space, celebrado en la también ciudad malagueña de Marbella.

Esta acción se llevó a cabo tras la gala de cierre del encuentro, patrocinada conjuntamente por Turismo Costa del Sol, Turismo Andaluz y el Ayuntamiento marbellí, y se desarrolló con el objetivo de reforzar el posicionamiento internacional de la provincia como destino de referencia para reuniones, incentivos y eventos corporativos.

Según han informado desde la Diputación de Málaga en una nota, el postour ofreció a los participantes la oportunidad de conocer de primera mano "el atractivo del interior de la provincia en un formato experiencial, presentando espacios, recursos, propuestas culturales y servicios especializados que complementan la oferta del litoral".

Durante las 24 horas de actividad, los compradores pudieron descubrir "el potencial de Ronda como sede de eventos exclusivos, así como el valor añadido de su entorno natural, patrimonial y gastronómico".

La acción se enmarcó en la estrategia de promoción internacional de Turismo Costa del Sol, que apuesta por iniciativas selectivas para mostrar la diversidad del territorio y la calidad de sus infraestructuras. La presencia de compradores de alto perfil en este postour permitió generar oportunidades de negocio y fortalecer relaciones con tomadores de decisión clave en el ámbito internacional de los eventos corporativos.

"Para nosotros es fundamental que quienes influyen en la organización de reuniones e incentivos vivan la experiencia del destino en primera persona, porque es la mejor manera de transmitir la autenticidad, el valor y la capacidad de la Costa del Sol para sorprender", ha señalado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

A su vez, Díaz ha destacado el papel del postour "como herramienta estratégica para impulsar la comercialización efectiva del destino y aumentar su competitividad en el mercado global"; y ha subrayado la importancia de vincular acciones en la costa con propuestas en el interior, "mostrando una provincia diversa y capaz de acoger eventos a medida en distintos escenarios".

"Ronda es un ejemplo de cómo podemos ofrecer experiencias memorables que combinan cultura, paisaje, gastronomía y excelencia en los servicios, reforzando nuestro posicionamiento como destino líder para el turismo de reuniones e incentivos", ha añadido.

El balance de la acción ha sido "muy positivo", consolidando la presencia de la Costa del Sol en el ámbito internacional MICE y reforzando la relación con compradores estratégicos que exploran nuevas localizaciones para sus eventos".

Con este tipo de iniciativas, Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con la desestacionalización, la colaboración público-privada y la diversificación del producto turístico.